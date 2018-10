Waldachtal Neuer Spendenrekord der Kolpingsfamilie

Auf der indonesischen Insel Flores, die wie viele andere Archipels ständig von Erdbeben und Flutgefahr bedroht ist, arbeitet der schwäbische Steyler-Pater Anton Kappler selbst noch im 75. Lebensjahr in landwirtschaftlichen Projekten in Pagong mit. Er fördert Kindergärten und einheimische Erzieherinnen in verschiedenen Dörfern nach deutschem Vorbild sowie Schul- und Berufsausbildungen. Er begleitet den Neubau einer katholischen Kirche auf der Blumeninsel.

Kongo

Obdach und Perspektive bietet die Steyler-Mission Straßenkindern in Kongos Hauptstadt Kinshasa durch eine qualifizierte Berufsausbildung in ihren Werkstätten. Sie leistet auch praktische und medizinische Hilfe. Unterernährung, Krankheiten durch mangelnde Hygiene, Suchtgefahr, Prostitution und Gewalt sind große Herausforderungen für das Steyler-Hilfswerk O.R.P.E.R. Eine schwierige Aufgabe bei mehr als 20 000 Mädchen und Jungen, die in Kinshasa auf der Straße leben.

Mosambik

In die Fußstapfen von Kilimahewa/Tansania – ein erfolgreiches Projekt, das komplett an die Einheimischen übergeben werden konnte – tritt das neue Benediktiner-Projekt in Awasi/Mosambik. Aufgebaut werden soll dort ein neues klösterliches Zentrum mit einer Krankenstation, die mit Spenden aus Salzstetten unterstützt wird. Vorrangig ist der Aufbau einer Wasserversorgung für das Benediktiner-Zentrum, in welches auch Ausbildungsbetriebe installiert werden sollen.

Peru

Seit 1971 unterstützt die Kolpingsfamilie die Kinderspeisung im ehemaligen Wirkungsort des aus Salzstetten stammenden Comboni-Paters Anton Dettling in Huánuco im Andenhochgebirge in Peru. In der katholischen Pfarrei San Pedro werden täglich über 200 bis 300 Mädchen und Jungen aus armen Familien mit einem warmen Mittagessen versorgt.