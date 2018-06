Waldachtal Neuer Bürgersaal vorgestellt

Rund 60 Personen waren erschienen, unter ihnen Bürgermeisterin Annick Grassi, Ortsvorsteher Friedrich Gerhard und Architekt Helmut Röttgen samt Gattin. Nach einer kurzen Ansprache, in der Vereinschef Gebhard Weißgerber die Umbauphasen Revue passieren ließ, den Sponsoren sowie den vielen freiwilligen Helfern dankte und die nächsten Arbeitsschritte vorstellte, ging Ortsvorsteher Gerhard auf die Historie des Gebäudes ein und lobte das Engagement des Fördervereins Bürgerhaus Waldachtal-Cresbach.

Die Gäste im Bürgersaal ließen es sich gut gehen. Nicht nur, weil ihnen Kaffee und Kuchen kredenzt wurden, sondern weil ein Blockflötenensemble von der Musikschule Waldachtal für musikalische Unterhaltung sorgte. Unter Leitung von Katharina Wilding entlockten fünf Mädchen ihren Instrumenten aufmunternde Weisen wie "Get it", "Green sleeves" oder "My concertino".