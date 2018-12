Waldachtal Nachwuchskräfte haben hohen Stellenwert

Glückwunsch von Grassi

Einen besonderen Glückwunsch der Gemeinde in Form einer Ehrenmedaille und die Ehrenurkunde des Landes Baden-Württemberg überreichte Bürgermeisterin Annick Grassi an Beate Fischer für ihre 40-jährige Betriebszugehörigkeit. Eine so lange Zugehörigkeit zu einem Unternehmen sei in der heutigen Zeit nicht mehr selbstverständlich und deshalb ein wichtiger Grund, dies besonders zu ehren, so Grassi. Auch Holzherr und Kreidler stimmten in die Gratulation mit ein und lobten Fischer als zuverlässige, gewissenhafte und Neuerungen gegenüber aufgeschlossene Kollegin.

Da die Ausbildung und insbesondere die eigene Nachwuchskräftesicherung einen sehr hohen Stellenwert innerhalb des Unternehmens haben, wurden im Rahmen der Weihnachtsfeier auch junge Mitarbeiter geehrt, die im vergangenen Jahr ihre Ausbildung oder ihr DH-Studium erfolgreich beenden konnten und zwischenzeitlich schon fest im Berufsleben angekommen sind. Bei Frank Plastic zeigt sich die ganze Breite der unternehmerischen Tätigkeit, denn es konnten Industriekaufleute, Verfahrensmechaniker für Kunststoff- und Kautschuktechnik, Zerspanungsmechaniker, Werkzeugmechaniker und DH-Studenten im Bereich Wirtschaftsingenieurwesen und Maschinenbau erfolgreich ausgebildet werden.

Zum Abschluss des Abends hatte das Organisationsteam der Weihnachtsfeier um Denise Birkholz und Simone Schwab ein abwechslungsreiches Programm vorbereitet. Beim Spiel "Wahr oder Falsch" wurden einige Aussagen über das letzte Jahr präsentiert, über deren Wahrheitsgehalt im Publikum abzustimmen war.

Professionelle Szene

Es folgte eine überaus professionell gespielte Szene mit dem Titel "Ohne Worte", der für viele Lacher sorgte. Claudia Ganszki und Jutta Reitz, die sich auch bei den Salzstetter Theaterspatza engagieren, stellten auf amüsante Art und Weise das Verhalten einer Lady und einer Bauersfrau gegenüber.

Der Höhepunkt des Abends kam näher und ging von der Idee her auf einen Verbesserungsvorschlag zurück, der im betrieblichen Vorschlagswesen eingegangen war: Angesichts der zunehmend heißen Sommer solle man als Arbeitskleidung auch Sommertops anbieten. Hieraus entstand dann für die Weihnachtsfeier der Programmpunkt Modenschau.

Acht Kollegen führten tanzend verschiedene Modelle vor, und eine Jury stimmte darüber ab, welches Modell im nächsten Jahr beschafft werden soll. Neben den Sommertops bestand das Outfit aus bunten Sportaccessoires, die dann auch gleich gebraucht wurden. Als Überraschung kam am Ende der Modenschau eine Zumbatrainerin auf die Bühne, die allen einheizte. Beim Publikum blieb kein Auge trocken.

40 Jahre

Dietmar Müller, Beate Fischer

35 Jahre

Michael Hämmerle, Julius Bohnet, Elke Schmid

25 Jahre

Heike Schmid, Markus Böhm

20 Jahre

Mirko Klotzsch, Katja Graf-Maulbetsch

15 Jahre

Ralf Kalmbach, Steffen Brenner, Verena Genkinger

10 Jahre

Markus Beilharz, Michael Roos, Tush Rustemi, Stefan Keck, Erika Kattner, Karin Gunkel, Matthias Haug, Silke Rockenbauch, Patrik Röhm, Roland Graf, Peter Schumacher

Ausbildungsende

Sandra Kübler, Maximilian Fahrner, Anna Fuchs, Esat Ege, Denise Birkholz, Marius Kübler, Sarina Rall, Daniel Pfeffer