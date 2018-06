Waldachtal Nabu-Kindergruppe kann bald starten

Star ist Vogel des Jahres

Die Nabu-Ortgruppe Waldachtal förderte die Aktion "100 Kinderzimmer in Waldachtal" mit einem 50-Prozent-Zuschuss. Grund für die Aktion war der Star als Vogel des Jahres 2018. Bei der Abholung der Nistkästen fachsimpelten Natur- und Vogelfreunde mit dem Ehepaar Stefan und Gaby Greza. Der Nabu-Vorsitzende zog eine positive Bilanz der Nistkasten-Aktion: "Es kommen Leute, die etwas für die Natur machen wollen, die etwas bewegen wollen."

Einige Vogelfreunde berichteten aus ihren Gärten: Bei Anja Schneider im Straußenbühl in Lützenhardt fliegen Meisen, Kleiber, Amseln, Bachstelzen, Buntspechte und Eisvögel in Schneiders Gartenparadies ein, in dem gerade der Teich wesentlich vergrößert wird. Die Familie Anja und Marco Schneider ist nach eigenem Bekunden voll auf Nabu-Kurs. Durch die Nähe zum Waldrand und Waldsee kommen auch viele Eichhörnchen. Sie konnten beobachten, dass Reiher am Waldsee nisten. Wilhelm Schneider berichtet, dass Stare, Meisen und Rotschwänze in seinem Garten in Tumlingen brüten. Turm-Falken, Rotmilane und Bussarde bereichern die Vogelpopulation. In seinem Hohltauben-Kasten vermutete er zuerst den Einzug eines Siebenschläfers. Bald stellte sich heraus, dass der Kleiber diese Wohnung in Beschlag genommen hat. Er hat auch selbstgefertigte Nistkästen im Wald aufgehängt. Wertvolle Schwalbennester hängen an seinem Elternhaus.

Bewegungsprofile erstellt

"Die Aktion Schwalbenfreundliches Haus wird fortgesetzt", bekräftigte Greza. Ins Auge gefasst wird die Obstbörse 2018, zu der erfahrungsgemäß auch Leute von auswärts kommen. Der Obstbörsen-Aktion zur Förderung der Streuobstbestände nimmt sich erneut Sabine Gremmelspacher an. Für die Amphibien-Aktion sind Bewegungsprofile erstellt worden. Bauliche Maßnahmen und Durchlässe sind geplant, allerdings sind sie seitens des Landratsamtes auf Priorität zwei gerückt. Wenn andere Maßnahmen im Kreisgebiet priorisiert werden, hat der Nabu Waldachtal laut seinem Vorsitzenden kein Problem damit. Für den baulichen Part am Tumlinger See will sich der Ortsverein sowieso finanziell beteiligen.

Ein großes Anliegen ist dem Nabu generell, schnellstmöglich Fortschritte im dringend erforderlichen Arten-, Bienen- und Insektenschutz zu erzielen. Sabine Gremmelspacher regte die Anlage eines Perma-Kultur-Gartens unter Einbezug von Kirchen und Flüchtlingen an. Perma-Kultur ist ein Konzept, das auf die Schaffung von dauerhaft funktionierenden nachhaltigen und naturnahen Kreisläufen zielt. Waldachtals Nabu-Vize Ferdinand Schorpp begrüßte wie der Vorsitzende diese Idee, welche allerdings nur mit fachlicher Anleitung umgesetzt werden könne. Zuerst wolle man das Interesse und geeignete Flächen erkunden.

Mitarbeiter und Unterstützung sucht der Nabu Waldachtal, um zu interessanten Themen tätig werden zu können: Natur- und Umweltschutz, gesunde Lebensführung, Erwachsenenbildung, Aktivitäten für Familien, Kinder und Jugendliche, Organisation und Begleitung von Vorträgen, Exkursionen und Ausflügen. Mögliche Unternehmungen blieben auf der Strecke, weil zu wenig ehrenamtliche Mitarbeiter zur Verfügung stehen.

Weitere Informationen: www.nabu-waldachtal.de