Waldachtal Münchner Oktoberfest zu Gast im Waldachtal

Sie hätten alles dabei, so die Band bei ihrer Begrüßung. Seit mehr als 26 Jahren seien sie beim Oktoberfest dabei und hätten jetzt ihre schönsten Lieder mitgebracht, die je in München gesungen wurden, wie zum Beispiel "Resi, ich hol die mit dem Traktor ab". Die Wiesn gibt’s nicht nur in München – "wir sind wieder fleißig unterwegs durch die gesamte Republik", so die Musiker.

Zu späterer Stunde wurde die Tanzfläche vor der Bühne ausgiebig genutzt.