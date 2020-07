Waldachtal Müllferkel und Vandalen am Werk

Auch auf einem Waldparkplatz zwischen Salzstetten in Richtung Haiterbach trieben jüngst wieder Müllferkel ihr Unwesen. Im Sondermüll, welcher dort besonders dreist auf dem Waldparkplatz entsorgt wurde, fanden sich Altreifen, ein WC und ein Sofa, wie Bürgermeisterin Annick Grassi am vergangenen Mittwoch telefonisch mitteilte. Weitere kuriose Fälle ereigneten sich im vergangenen Monat in Cresbach und Salzstetten. Zwar wurde dabei kein weiterer Müll auf Waldflächen entsorgt, jedoch macht der mehrfache Blumenraub, welcher sich in den besagten Orten ereignete, die Verwaltung nicht gerade weniger stutzig. "Das ist eine absolute Frechheit. Die Gärtner waren mehrere Tage mit dem Bepflanzen der Blumenkübel in der Gemeinde beschäftigt", gab sich Grassi im Juni entsetzt.

Der Großteil der Blumen wurde nur wenige Stunden nach der Pflanzung in Vesperweiler entwendet. Einen Tag später wurden auch in Salzstetten Blumen stibitzt. Zwischen zehn und 15 Pflanzen seien entwendet worden. Vor allem das Vorgehen der Blumendiebe macht die Bürgermeisterin sprachlos. "Es handelt sich um einzelne Blumen, die entwendet wurden und die Erde wurde wieder säuberlich abgedeckt. Das ist an Dreistigkeit nicht zu überbieten", betonte Grassi.