Waldachtal Mitglieder und Sportler ausgezeichnet

Über das Sportabzeichen in Gold durften sich freuen: Daniela Bauermeister, Kim Bauermeister, Andrea Brieskorn, Roland Hamm, Gerlinde Maier, Elke Mönch, Bettina Moster, Willi Rath, Christian Sturm, Monika Weinläder, Gudrun Ruoff-Binder, Sonja Sturm und Bernhard Wolf. Das Familiensportabzeichen legten die Familien Bauermeister (Kim, Daniela, Luca), Moster (Bettina, Jürgen, Emma, Felix, Jakob) und Brieskorn (Andrea, Vanessa, Alessia, Leonie) ab. Bei der anschließenden Sportlerehrung wurde Frank Wolf unter anderem für seine Leistung bei der Kreis-Waldlaufmeisterschaft in Loßburg (erster Platz), Regional-Berglaufmeisterschaft in Calw-Stammheim (zweiter Platz), Regional-Crosslaufmeisterschaft in Altdorf (zweiter Platz) sowie der Regional-Straßenlaufmeisterschaft in Bad Liebenzell (dritter Platz) ausgezeichnet. Wolf startete in insgesamt sieben Meisterschaftsläufen für den LCW. Hans Dausch, Edgar Hirth und Andreas Brieskorn belegten jeweils den ersten Platz in der Kreis-Waldlaufmeisterschaft in Loßburg.