Waldachtal Mit 39 Jahren zum Ehrenmitglied ernannt worden

Bei der Verleihung hob Thomas Gaiser, Geschäftsführer des Blasmusik-Kreisverbandes, die langjährigen Verdienste des Geehrten hervor. Vorsitzender Manuel Kreidler würdigte in seiner Laudatio das Wirken von Stefan Welle, der inzwischen mit Familie in Bondorf wohnt, aber seinem Heimatverein als aktiver Musiker (Bariton) die Treue hält.

Stefan Welle engagierte sich besonders als Jugendleiter, Jugenddirigent, erster Vorsitzender und aktuell als Vizedirigent. Kreidler: "Er spielt eine wunderbare Posaune und öfters ein Bariton." Vor 15 Jahren, so der heutige Vorsitzende Manuel Kreidler, habe er bei dem früheren Jugenddirigenten Welle abgeschaut, wie sich jemand mit Leib und Seele dem Musikverein verschrieben hat: "Als Vollblutmusiker bist du das Vorbild für die heutige Blasmusik!" Als Hommage an alle Geehrten erfreute die Musikkapelle mit dem schmissigen Konzertmarsch "Kameraden für immer", in welchem Verena Kreidler auf der Piccolo-Flöte Akzente setzte. Das neue Ehrenmitglied Stefan Welle stufte diesen Musikbeitrag als "Vertragsmarsch" ein. Soll heißen: Alle Salzstetter sollen sich an ihre lebenslangen Verträge mit dem Musikverein gebunden halten.

Zu ihren tollen Leistungen bei der D-2-Prüfung beglückwünschten Vorsitzender Kreidler und Jugendleiterin Teresa Klink elf Jungmusiker: Samy Bahmou, Laura-Sophie Brenner, Nico Dettling, Nina Drößler, Marie Graf, Lars Kollmann, Yannick Potschien, Bastian Renner, Luca Stäb, Katharina Stehle, Leonhard Weiß. Diese sowie David Kneißler, Simon Kopf und Nico Müller wurden beim Jahreskonzert in die aktive Kapelle aufgenommen und erhielten die Musikverein Salzstetten-Nadel. Dank für die Vorbereitung auf die D-2-Prüfung galt Teresa Klink, Verena Kreidler und Tobias Ganszki, welche von Nicole Sadzik und Julian Axt unterstützt wurden. Jungmusiker Yannick Potschien dankte den Ausbildern mit Präsenten. Vorsitzender Kreidler attestierte den Neuen: "Ihr habt euch schon super in die aktive Kapelle integriert."