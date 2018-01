Waldachtal Mieterhöhung um 50 Prozent ist Tumlingern zu viel

Ortsvorsteher Hartmut Romann ging diesbezüglich in der öffentlichen Sitzung des Ortschaftsrat Tumlingen näher auf die Begründung der Finanzverwaltung ein.

Schnell einig war sich das Gremium in Bezug auf die Änderung der Benutzungsordnung. Diese sieht unter anderem vor, die Nachreinigungskosten für Gemeindesäle auf einen festen Betrag von 25 Euro je Stunde ab einer angefangenen halben Stunde festzulegen. Dieser Stundensatz entspreche nahezu dem kostendeckenden Personalaufwand der Gemeinde. Hierbei würden dem Mieter zusätzliche Verwaltungsgebühren von 15 Euro für die Rechnungserstellung der Nachreinigung auferlegt. Des weiteren soll für die Überweisung der Saalmiete eine Frist von 14 Tagen vor Veranstaltungsbeginn gesetzt werden. Der Beschluss erging im Gremium einstimmig.

Nicht ganz so leicht tat sich der Ortschaftsrat mit der Entscheidung, die Benutzungsentgelte um 50 Prozent zu erhöhen. Vor allem deshalb, weil die Kostendeckungsgrade der Gemeindehäuser in den einzelnen Ortschaften sehr unterschiedlich ausfallen. "Ich verstehe nicht, dass man da mit der Gießkanne über alle pauschal drüber­geht", teilte Gerd Johannsen dem Gremium mit. Die Kosten des Gemeindesaals in Tumlingen weisen eine Deckung von 22,38 Prozent auf, während das Haus des Gastes in Lützenhardt nur einen Kostendeckungsgrad von 4,37 Prozent aufweist. Hörschweiler weist mit 85,54 Prozent den höchsten Kostendeckungsgrad aus. Auch die Aufstellung der laufenden und rechnerischen Kosten warf bei den einzelnen Räten tiefe Falten in die Stirn. Romann verriet, dass die laufenden Kosten des Gemeindesaals Tumlingen bei rund 14 000 liegen. Die rechnerischen Kosten der Gemeinde belaufen sich jedoch auf 33 000 Euro. Hierbei würden Bauhofleistungen und Abschreibungen des Gebäudes hinein gerechnet werden. "Abschreibungen auf ein 60 Jahre altes Gebäude?", fragte sich Johannsen.