Waldachtal Mehr Wiegen als Särge – und trotzdem weniger Katholiken

Hoch war die Zahl der Taufen in der Wallfahrtskirche in Heiligenbronn: Hier sind im vergangenen Jahr 14 Kinder getauft worden. In der Kirche St. Agatha in Salzstetten wurde das Taufsakrament sieben Mädchen und Jungen zuteil.

Den Bund fürs Leben schlossen in der Kirchengemeinde neun Brautpaare – gleich viele wie 2017. Vor den Traualtar in der Salzstetter Kirche von 1894 traten fünf Paare. In Heiligenbronn wurde vier jungen Paaren das Sakrament der Ehe gespendet.

Erstmals zum Tisch des Herrn gingen 2018 nur vier Kinder – im Vorjahr waren es noch neun Erstkommunionkinder gewesen. Das Sakrament der Firmung empfingen in der Kirche St. Agatha 48 Jugendliche aus der katholischen Seelsorgeeinheit Waldachtal/Pfalzgrafenweiler. 18 von ihnen kamen aus Salzstetten. Fünf Gemeindemitglieder – 2017 waren es vier – sind aus der St. Agatha-Kirchengemeinde ausgetreten.