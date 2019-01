Waldachtal Mehr als 80 aktive Narren in den Startlöchern

"Großen Wert legen wir auf die Hofemer Fasnet – vom und für den Ort", manifestiert Zunftmeister Mario Strassner. Die Orts-Party steigt am Fasnetsamstag, 2. März, um 19.33 Uhr im Haus des Gastes. Die einheimische Zunft bietet ein großes närrisches Programm mit Prinzenpaar-Proklamation, Tanzgarde, Elferrat und Hexentanz. Die begehrten Karten gibt es im Vorverkauf ab 4. Februar, im Gasthof Alte Post.

Am Schmotzigen Donnerstag, 28. Februar, ist wildes Treiben im Ort und der Sturm auf das Rathaus angesagt. Treffpunkt ist um 15 Uhr im Café Brünz. Einen hohen Stellenwert hat der Rosenmontags-Umzug. Daher wirbt die Narrenzunft Lützenhardt um eine aktive Beteiligung der Einheimischen. Alle Vereine und Gruppen sind eingeladen. Jeder darf mitmachen, damit der närrische Lindwurm durch den Luftkurort an der Waldach gelingt.

5. Januar: 16 Uhr Zunftraum und 18 Uhr Maskenabstauben und Hästaufe, 12. Januar: 18.15 Uhr (bei Auswärtsterminen sind die Abfahrtszeiten angegeben) Nachtfrauen Schapach, 13. Januar: 12.30 Uhr Umzug Hochdorf, 19. Januar: 18.45 Uhr Schwarzwaldhexen Peterzell, 20. Januar: 11.30 Uhr Umzug Muggensturm, 26. Januar: 18.45 Uhr Tröpfle Hexen Bad Rippoldsau, 27. Januar: 12.30 Uhr Umzug Salzstetten, 2. Februar: 19 Uhr Narrenzunft Stockerbachtal in Musbach, 3. Februar: 11.45 Uhr Umzug Narrenbund Niedereschach, 9. Februar: 18 Uhr Fahrt ins Blaue, 10. Februar: 12 Uhr Umzug Stollhofner Altrheindämone, 16. Februar: 19.59 Uhr Hexenball in Lützenhardt, 23. Februar: 20 Uhr G-L-A-S-Verbund-Treffen in Lützenhardt, 24. Februar: 10.30 Uhr Umzug Ittersbach, 28. Februar: ab 15 Uhr Schmotziger in Lützenhardt, Beginn im Café Brünz, 1. März: 17 Uhr Hallendekoration und Generalprobe im Haus des Gastes, 2. März: 12.30 Uhr Umzug Grünmettstetten und 19.33 Uhr Hofemer Fasnet in Lützenhardt (Zunftball), 3. März: 12.30 Uhr Umzug Schiltach, 4. März: Rosenmontag in Lützenhardt: 11 Uhr Messe für Narren Herz-Jesu-Kirche, 14 Uhr Umzug durch den Ort – Treffpunkt 13.30 Uhr Gasthof Alte Post, im Anschluss After Umzug Party, 5. März: 12 Uhr Umzug Durbach und 19 Uhr Fasnetverbrennung Kurpark Lützenhardt, 6. März: 20 Uhr Fischessen Gasthof Waldeck in Lützenhardt.