Waldachtal Maria bekommt ihr Kind in einer Höhle zu Bethlehem

Joiya Jakobeit berichtete als Erzählerin über das biblische Weltereignis vor über 2000 Jahren. Nur noch im Stall war Platz für das Herberge suchende Paar. Maria und Josef erreichen die Stallhöhle in Bethlehem. Von denen gibt es übrigens rund um Bethlehem heute noch einige. In dieser Höhle bekommt Maria ihr Kind. Sie legen es in eine Futterkrippe. Sie geben ihm den Namen Jesus. Über der Höhle, am dunklen Himmel, leuchtet ein heller Stern. Passend dazu sangen in Salzstetten alle "Zu Bethlehem geboren". Die Hirten machen sich auf den Weg zur Krippe. Hirte Benjamin sagt: "Ein Zeichen Gottes: Wir kommen, weil wir uns freuen und weil wir das Kind in unserer Mitte begrüßen wollen." Hirte Hosea meint: "Wir glauben, Gott ist zu uns gekommen in diesem Kind." Maria (Emily Richter) ist sich der Bedeutung dieses Ereignisses bewusst: "Die Geringen sind wichtig. Und die Mächtigen spielen keine Rolle mehr. Ein kleines neugeborenes Kind bedeutet mehr als alle Macht der Welt."

Das Friedenslicht aus Bethlehem wurde in der Laterne mitgetragen. Die Flötengruppe von Verena Kreidler gestaltete die Feier mit. Einstudiert hat das Stück Gottesdienstleiterin und Gemeindereferentin Ellen Schlenker mit Unterstützung von Maria Kneißler, Brigitte Müller und Ute Isede.