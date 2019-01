Waldachtal Marcel Schulze ist Clubmeister

Dank an die Helfer

Auch die Eltern arbeiten unterstützend mit. Vorsitzender Hans Schmelzle dankte wie die Jugendleitung den zahlreichen Helfern, die alle Aufgaben im Veranstaltungsprogramm zuverlässig gestemmt haben: "2019 hoffen wir wieder auf fleißige Mithilfe wie im letzten Jahr." Geschenke in Empfang nehmen durften die fleißigen Damen Nicole Müller, Sandra Ramisch, Alwine Rohrer, Ellen und Verena Sadzik, Margit Singer, Gudrun Müller, Monja Andres, Sandra Bürkl, Janina Kase, Larissa Luger, Steffi Pluschke, Conny Schulze, Ines Weihs, Michaela Kilgus, Melissa Klink und Sandra Müller. Christoph Sadzik kündigte an, dass die VW-Society Salzstetten im MRSV Waldachtal am Sonntag, 7. Juli, das elfte große Internationale VW- und Audi-Tuning-Treffen mit vielen Specials im Industriegebiet Salzstetten veranstalten werde. Zusammen mit dem Verschönerungsverein wird sich der MRSV Waldachtal am 20. und 21. Juli beim Dorffest in Salzstetten einbringen. Nächstes Event ist am Samstag, 9. März, die MRSV-Vollgas-Ausfahrt zum Ski- und Snowboarden. Anmeldungen bitte an Björn Klose.

1. Marcel Schulze (zehn Rennen/131 Punkte im ADS), 2. Nico Müller (10/115), 3. Henning Müller (10/111), 4. Lea Andres (10/71), 5. Jovan Thielking (10/38), 6. Mandy Müller (10/22,5), 7. Phil Straub (8/62), 8. Lenny Sadzik (7/87), 9. Philipp Kilgus (7/55), 10. Lasse Prokupek (6/36), 11. Nils Prokupek (3/18), 12. Finn Prokupek (3/13), 13. Luis Pluschke (2/28), 14. Josefine Pluschke (2/12).