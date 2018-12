Waldachtal Lützenhardt behält Status als Luftkurort

Waldachtal. In Lützenhardt stand in den Jahren 2017 und 2018 die Überprüfung der Luftqualität zur Bestätigung des Prädikats Luftkurort an. Diese Überprüfung wurde im vergangenen Jahr in Auftrag gegeben und vom Deutschen Wetterdienst durchgeführt, wie Bürgermeisterin Annick Grassi dem Gemeinderat bekannt gab.