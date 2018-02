Waldachtal "Los Akrobatos" sind Attraktion

Waldachtal. Ausgelassene Stimmung herrschte an der Grundschule Waldachtal am Schmotzigen Donnerstag. Nachdem die Viertklässler mit einer Polonaise die restlichen Klassen in den Klassenzimmern abgeholt hatten, starteten die vorbereiteten Programmpunkte in der Aula. Zahlreiche Lieder wurden gesungen und Tänze aufgeführt.