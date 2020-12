Waldachtal Liegt in der Corona-Krise auch eine Chance?

Regelmäßige Spenden

Die Narren denken auch an ihre Mitmenschen und spenden regelmäßig für gute Zwecke: Jedes Jahr, so "Sales-Direktor" und Ehrenzunftmeister mit 24 jähriger Erfahrung als Zunft-Vorsitzender (1990-2014), Uwe Störzer, verteile die Zunft Geschenke an ältere und bedürftige Mitbürger in Lützenhardt, die in Bezug zur Narrenzunft stehen. Bisher sei es in Form von Weihnachtsgeschenken geschehen. Da die betagten Einwohner zur Corona-Hochrisikogruppe zählten, überlege man sich, wie man das in diesem Jahr am besten handhabe. Störzer als begeisterte Skifahrerin spricht der jungen Generation aus dem Herzen: "Hoffentlich kommen bald wieder bessere Zeiten." Bei allen Einschränkungen. "Wir dürfen noch raus in die Natur, was man auch schätzen muss", sagt die Vize-Vorsitzende.

Da die schwäbisch-alemannische Fasnet 2021 den Corona-Einschränkungen zum Opfer fällt, herrsche "große Trauer", teilt Uwe Störzer mit. "Wir können nichts planen. Es wäre unverantwortlich den Einwohnern und Gästen gegenüber." Selbst auf geliebte Advents- und Weihnachtsfeiern in der Familie müsse man in gewohnter Form ebenso verzichten wie auf den Lützenhardter Nikolaus- und Weihnachtsmarkt. Die Corona-Krise sieht der Ehrenzunftmeister auch als eine Chance, zur traditionellen, sinnvollen Fasnet zurückzukehren. "In den letzten Jahren gab es eine völlige Fehlentwicklung Richtung Party-Veranstaltungen und Party-Tourismus." Die Narrenzunft Lützenhardt habe diesem immer schon entgegensteuern wollen. "Jetzt werden die Zünfte gezwungen, sich Gedanken zu machen." Uwe Störzer manifestiert: "Die Tradition und die Fasnet im Ort hochleben lassen: Das sind für mich die zwei elementaren Punkte. Alles andere ist Beiwerk!"

Einen Schritt voraus

Lützenhardt sei schon immer einen Schritt voraus gewesen mit vielen Veranstaltungen im Ort, mit Live-Musik und genügend Plätzen für die Einheimischen. Nicht umsonst zelebriere man seit Jahren das Motto "Vom Flecken für den Flecken". Das wolle man auch den Neumitgliedern klar machen: "Weg davon, sich einfach nur in den Bus reinzusetzen." Die Hauptfasnet erstrecke sich vom Schmotzigen Donnerstag bis zum Aschermittwoch. Eine Ausnahme bilde der Fasnetsonntag. Da sei man immer der langjährigen Freundschaftspflege wegen zum Umzug nach Bühl/Baden gefahren. "Die Mischung zwischen Moderne und Tradition, das ist uns als Narrenzunft Lützenhardt immer gut gelungen", meint der Ehrenzunftmeister. Generell sagt der 53-jährige Uwe Störzer: "Wir sind die erste Generation ohne Krieg und ohne große Seuchen bisher." Und folgert: "Wenn Corona die einzige Krise unserer Generation bleibt, dann ist das großes Glück im Vergleich, was unsere Vorfahren haben alles durchmachen müssen." Diese hätten stets um ihr Leben bangen müssen und oftmals nicht gewusst, wie sie den nächsten Tag überleben.

Rund 80 Aktive zählt die genau 30 Jahre alte Narrenzunft Lützenhardt. Die größte Gruppe mit 50 Hästrägern stellen die Schafhofhexen um Oberhexe Marvin Müller. Marcus Schremmer leitet die Bürstenmacher. Vorerst noch nicht den Ton angeben können die Gassenfetzer-Musiker mit ihrem musikalischen Leiter Patrick Letzgus. Gunnar Schweizer fungiert als Gruppenleiter der Gassenfetzer. Dominic Bayer schart die Schafhofschäfle um sich, die historisch Bezug nehmen auf die erste Besiedlung von Lützenhardt. Annina Rupp führt die Tanzmäusle.

Uwe Störzer richtet den Blick auf das übernächste Jahr: "Es besteht die Hoffnung, dass die Fasnet 2022 wieder stattfinden kann und sich wieder mehrere Personen treffen können." Ostern 2021 betrachte er als so eine Schwelle. Er hoffe auf einen Herbst 2021 ohne Lockdowns. Seine Tochter Janina Störzer fügt hinzu: "Mich trägt diese Hoffnung jeden Tag, auch für den Alltag."