Waldachtal Lebt der Radtourentag bald wieder auf?

Waldachtal-Salzstetten. Der Rad- und Motorsportverein Waldachtal mit Jugendleiter Stefan Sadzik organisierte das Event im Rahmen des Kindersommerferienprogramms von Salzstetten. Die Kinder freuten sich auf die Ausfahrt in freier Natur.

Vor dem Start auf dem Hof der Grundschule Salzstetten checkte der MRSV-Jugendleiter kurz die Fahrräder. Wichtigste Voraussetzungen waren funktionierende Bremsen und das Tragen eines Fahrrad-Helmes. Bei sommerlichen 25 Grad radelten die zwölf Kinder und Jugendlichen und drei erwachsenen Begleiter los, um bergauf als erste Station die Herzsport-Hütte in Richtung Tumlingen anzusteuern. Mit von der Partie waren die beiden Jüngsten, die sechsjährige Lilly und die achtjährige Emily, welche sich sehr für den sonnigen Ausflug begeisterten. Vorbei am Steinernen Kreuz zwischen Salzstetten und Tumlingen ging es weiter zur höchsten Erhebung in der Gemeinde Waldachtal, der Bodenaushub-Deponie Hagenbuch (700 Meter), im Volksmund besser als "Monte Scherbelino" bekannt. Bergabwärts erreichten die Radler den Burrain in Altheim und alsbald die Wassertretanlage Altheim unweit der Salzstetter Mühle. Stefan Sadzik und Fabian Dettling betreuten die Radtour, assistiert von den Jugendlichen Lenny Noah Sadzik und Nico Müller.

"Den Touren-Radsport haben wir bei uns noch nicht abgeschrieben", meinte Motorsportverein-Chef Hans Schmelzle, der sich nach dem Arzt-Check gleich der "Tour de Fahrrad" anschloss. Nur den Kunstradsport, der früher etliche Jahre beim MRSV aufblühte, könne man nicht wieder aufleben lassen. Alle Spezialräder sind verkauft worden. Seit vielen Jahren richtete der Club den Fokus auf den Kartsport als einziges Standbein. Der 65-jährige MRSV-Vorsitzende Hans Schmelzle erinnerte sich im Gespräch mit unserer Zeitung an die guten Radsportzeiten im ADAC-Ortsclub Waldachtal: "Den Radtourentag habe seinerzeit Hans-Peter Hehr ins Leben gerufen." Spontan kam Schmelzle auf die Idee, anstelle des Auslauf-Modells Krämermarkt in Salzstetten wieder einen Radtourentag zu installieren. Weil die beiden jährlichen Markttage in Salzstetten mangels Besucher- und Händlerinteresse gefährdet sind, könnte an deren Stelle einmal im Jahr der Radtourentag des Motor- und Radsportvereins Waldachtal treten. "Natürlich mit geselligem Beisammensein", hob der ADAC-Ortsclubleiter die Augenbrauen. Diese Idee ist sicher eine Überlegung wert und könnte zum Miteinander beitragen.