Waldachtal Landesjugendchor konzertiert in Lützenhardt

70 junge Sängerinnen und Sänger aus dem ganzen Bundesland bringen am Sonntag, 27. Mai, um 17 Uhr in der katholischen Herz-Jesu-Kirche Lützenhardt die Ergebnisse ihrer Intensivprobenwoche zu Gehör.

Fünf junge besonders begabte Sängerinnen und Sänger aus der Region wirken in diesem Auswahlchor mit: Aus der Waldachtalgemeinde Lützenhardt stammt das Geschwisterpaar Hannah Kaupp, Stuttgart, und Johannes Kaupp, Mainz, denen das Premiere-Gastspiel des namhaften Chores hier zu verdanken ist. Aus Dornstetten kommt Joachim Köstler, Freiburg. Neben Anne Bischoff aus Loßburg, jetzt Stuttgart, wird auch Cornelius Weissert aus Alpirsbach, jetzt Herrenberg, dabei sein. Mitwirkende des Landesjugendchores sind vor allem Schüler, Musikstudierende und andere Studierende. Einen Nimbus hat sich Baden-Württembergs Aushängeschild erworben durch eine professionelle Arbeit, durch Fernseh-, CD- und Rundfunkaufnahmen sowie erfolgreiche Tourneen ins In- und Ausland. In Waldachtal soll es am 27. Mai zu einem "Klangfest der Stimmen" kommen.

Unter der Leitung des international gefragten Stuttgarter Chorleitungs-Professors Denis Rouger aus Paris erklingen in der ersten Konzerthälfte einige Kostbarkeiten aus dem französischen Repertoire. Die Werke von Goudimel, Dubois und Gélineau stammen aus dem frühen 20. Jahrhundert. Es finden sich zudem auch zwei Eigenkompositionen des Dirigenten Rouger. Im zweiten Teil singt der Landesjugendchor dann das zwölfsätzige "Te Deum" von Felix Mendelssohn-Bartholdy. Bei diesem abwechslungsreichen Werk für achtstimmigen Chor sind auch einige Solisten aus den Reihen des Chores zu hören. Es handelt sich um ein geniales Frühwerk des damals erst 17-jährigen Mendelssohn, in dem er die Musik seiner Vorbilder von Palestrina über Gabrieli bis Händel in die Klangsprache seiner Zeit überträgt. Passend dazu spielt die renommierte Organistin der Klosterkirche Alpirsbach, Kantorin Carmen Jauch, zwischen den beiden Chorblöcken die große Bach’sche "Chromatische Fantasie und Fuge in d-Moll" – allerdings ebenfalls angereichert mit Ausdrucksmitteln einer späteren Epoche: Das Werk erklingt in der Bearbeitung von Max Reger. Der Eintritt zu diesem hochklassigen Chor- und Orgelkonzert ist frei – Spenden am Ausgang werden erbeten.