Waldachtal Landesjugendchor Baden-Württemberg kommt nach Lützenhardt

Das renommierte Ensemble kommt auf Anregung von Sänger und Bass-Solist Johannes Kaupp in die Waldachtalgemeinde. Der 24-jährige Master-Student an der Musikhochschule der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz singt seit mehr als fünf Jahren in diesem Chor, der vier- bis achtstimmig auftritt.

Johannes Kaupp kündigte in einem Gespräch an, dass als letzter freier Termin für das Gastspiel "Geistliche Chormusik mit dem Landesjugendchor (LJC) Baden-Württemberg" in der katholischen Herz-Jesu-Kirche in seiner Heimatgemeinde der 27. Mai ergattert werden konnte. 70 Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 15 bis 25 Jahren wollen unter Chefdirigent Dan-Olof Stenlund aus Malmö/Schweden in Lützenhardt ein anspruchsvolles A-capella-Konzert mit Orgel bieten. Das Repertoire umfasst Werke von der Klassik über die Romantik bis in die Moderne. An der Orgel spielt die Alpirsbacher Kantorin Carmen Jauch. Das sakrale Konzert, das der LJC im Rahmen seiner Frühjahrs Probenphase an der Bundesakademie für musikalische Jugendbildung Trossingen aufführt, wird in Kooperation mit der katholischen Kirchengemeinde Lützenhardt veranstaltet. Ortspfarrer Anton Romer begrüßt das hochkarätige Konzert in der katholischen Seelsorgeeinheit Waldachtal/Pfalzgrafenweiler: "Wenn solch ein Profi-Chor in der Provinz gastiert, dürfen wir uns schon geehrt fühlen. Es freut mich, dass mit Johannes und Hannah Kaupp zwei Chormitglieder aus unserer Kirchengemeinde kommen und dass Johannes dieses geistliche Konzert arrangiert. Wir hoffen auf eine große Resonanz."

Neuerdings singt auch Hannah Kaupp, die Schwester von Johannes, im Landeschor mit. Die 18-jährige Abiturientin des Kepler-Gymnasiums Freudenstadt hat ihre Sopran-Stimme durch Gesangsunterricht weiterentwickelt und ist im Chor nach eigenen Angaben super aufgenommen worden. Aktiv im Landesjugendchor sind aus der Region auch Anne Bischoff, Loßburg (studiert in Stuttgart), Cornelius Weissert, Alpirsbach (heute Herrenberg), Lydia Weissert, Alpirsbach (studiert in Bochum), Felicitas und Daniel Weissert (früher Alpirsbach) und Joachim Köstler, Altensteig (studiert in Freiburg).