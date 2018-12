Waldachtal Kurrende blasen wach gehalten

"Es ist eine schöne Tradition. Uns Bläser freut es, wenn wir Zuhörer haben", sagt der musikalische Leiter Hans Georg Bohnet. Das Ensemble erfreute Einwohner in Cresbach, Vesperweiler, Ober- und Unterwaldach, Hörschweiler (Dorfweihnacht) und Tumlingen.

"Manche Leute warten schon darauf, dass wir kommen und spielen", so zuletzt in Tumlingen in der Max-Eyth-Straße, im St. Hilarius-Weg und auf dem Dorfplatz. Festlich intonierte das Ensemble Choräle wie "Alle Jahre wieder" oder "Fröhliche Weihnacht überall". Die Blechbläser vermittelten die christliche Botschaft durch weihnachtliche Weisen vom "Macht hoch die Tür" über "O du fröhliche" bis zum sinnlichen "Stille Nacht". Dabei nahmen sie die Unbillen des winterlichen Wetters in Kauf.

Kurrende spielen hat in Waldachtal eine jahrzehntelange Tradition. Bereits zu Zeiten des früheren Dirigenten Walter Wein wurde dieser Brauch gepflegt. Schon Reformator Martin Luther (1483-1546) gehörte während seiner Schulzeit in Eisenach der "Currende" an. Ursprünglich waren es Laufchöre (lateinisch "currere" bedeutet laufen) von Schülern der Lateinschulen, die in den Straßen sangen und Geld entgegen nahmen. Inzwischen halten viele Posaunenchöre, wie der in Waldachtal, diese Tradition wach.