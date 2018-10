Waldachtal "Kultur und Kaffee" ist ein bewährtes Motto

Freche Lieder

Mit schlauen Texten und frechen Liedern will Kabarettist Josef Brustmann das Publikum am Samstag, 23. Februar, um 20 Uhr in Dauerlachstimmung versetzen. Josef Brustmann ist mehrfach ausgezeichneter Kleinkunstpreisträger und erhielt den Deutschen Kabarettpreis 2015. Er ist ein gern gesehener Gast in TV, Rundfunk und auf Kleinkunstbühnen und wird mit seinem hintersinnigen Humor für einen lustigen Abend im Schlössle sorgen. Armbruster: "Er offeriert Kabarett auf Spitzenniveau." Den Bayer aus Icking bei Wolfratshausen hat Armbruster vor zwei Jahren bei einer privaten Veranstaltung erlebt und gleich verpflichtet. Denn: "Es gibt eine steigende Fan-Gemeinde für solche Veranstaltungen, das glauben wir zumindest."

Pop-Rock mit Sonni Fäsh bietet der Förderverein am Samstag, 30. März, ab 20 Uhr im Kulturtempel zum Eintrittspreis von zehn Euro. Gemeinsam mit Bands wie Pur, Gianna Nannini, Andreas Bourani, Mark Forster und Yvonne Catterfield hat sich die Deutsch-Pop-Band Sonni Fäsh schon die Bühne geteilt und erhielt jüngst beim Fest des Bundespräsidenten eine Plattform. Die Jungs um Sänger Felix Scheuber präsentieren deutsche Texte, die von einer Rockband umrahmt werden. An diesem Abend wird die Band die Songs im akustischen Gewand neu interpretieren. Gespannt sein dürfen die Einheimischen auf den aus Salzstetten stammenden Schlagzeuger Felix Ohngemach und auf Gastsängerin Tina Weber aus Salzstetten. "Wir versuchen seit Jahren, Salzstetter Musiker in geeigneter Formation ins Schlössle zu bringen, um einen lokalen Bezug herzustellen", erläutert der Vorsitzende. Und: "Das Publikum kann sich auf eine hochprofessionelle Band freuen."

Zu Kaffeenachmittagen lädt der Förderverein auf 28. Oktober und 25. November und im Jahr 2019 jeweils von 14 bis 17 Uhr an den Sonntagen 20. Januar, 24. Februar und am 31. März ein. Das Schlössle-Bewirtungsteam mit Andrea und Eberhard Armbruster, Roswitha und Herbert Erath und Bettina Axt wird sich um das Wohl der Gäste kümmern.

Für alle Veranstaltungen können Karten ab sofort im Vorverkauf erworben werden bei Eberhard Armbruster, Telefon 07486/9283, E-Mail e.a.armbruster@t-online.de, und Herbert Erath, Telefon 07486/9178.