Waldachtal-Cresbach. Die Maxim Kowalew Don Kosaken geben am heutigen Samstag ab 19 Uhr in die Marienkirche in Cresbach ein festliches Weihnachtskonzert. Der Chor interpretiert russisch-orthodoxe Kirchengesänge, ukrainische und deutsche Weihnachtslieder sowie einige Volksweisen und Balladen. Chorgesang und Soli sind in stetem Wechsel zu hören. Auch im neuen Konzertprogramm fehlen Wunschtitel wie "Abendglocken", "Stenka Rasin", "Suliko" und "Marusja" nicht.