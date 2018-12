Waldachtal Konzertbesuch sorgt für Gänsehaut-Feeling

Wie in einem Kanon ließen alle Stimmen des Harmonikaorchesters nacheinander das musikalische Thema aus dem "Präludium und Fuge in g-Moll" von Johann Sebastian Bach erklingen. Ursprünglich war es für die Orgel geschrieben.

Bei der "Badinerie" von Bach aus der Barockzeit, einer Suite h-Moll für Flöte und Orchester trat Verena Kreidler mit einem Solo auf der Querflöte hervor. Andachtsvoll intonierte das Orchester mit seinen zwei Dutzend Aktiven das "Ave Maria" von Bach-Gounod. Eine Melodie wie geschaffen für Akkordeons, welche die Instrumentalisten im Kirchenschiff klangvoll aufblätterten. Um es mit den Worten von Moderator Eberhard Armbruster zu sagen: "Man konnte geradezu Adventsstimmung spüren." Mit dem Gedicht "Vier Kerzen im Advent" trug Armbruster seinen Part dazu bei.

Auch Tochter und Mutter konzertierten gemeinsam: Die elfjährige Yvonne Schittenhelm überzeugte auf der Geige in "A Baroque Concerto". Ihre Mutter Birgitt, die das für Streich-Ensemble vorgesehene Vivaldi-Stück für Violine und Akkordeon umgeschrieben hatte, begleitete auf dem Akkordeon. Yvonne, die sich erneut auf ihre Teilnahme bei Jugend musiziert vorbereitet, verdiente sich für ihre bravouröse Leistung großen Beifall. Gesangssolist Martin Hemminger wagte sich an den Welthit "Halleluja" von Leonard Cohen und erntete Anerkennung.

Schlagzeuger Uwe Stephan avancierte zum Star des Abends: Beim "Choral and Rock-Out" von Ted Huggens bestach er durch seinen Solopart auf den Drums. Effektvolle schnelle Trommelwirbel des Virtuosen versetzten die Konzertbesucher in Begeisterung. Sie quittierten die reife Leistung mit stürmischem Applaus.

Mit dem Titel "Highland Cathedral" bezauberte Anja Maroske-Jeck im echten schottischen Kilt auf dem Dudelsack. Die Highland-Bagpipe-Spielerin verzückte mit ihrer Interpretation des Erfolgstitels der deutschen Komponisten Ulrich Roever und Michael Korb.

Weltbekannte Melodie

Die weltbekannte Gospel-Melodie "I will follow him", gekonnt von den Musikern in der Salzstetter St. Agatha-Kirche gespielt, verhalf der damals 15-jährigen Peggy March im Jahr 1963, als jüngster weiblicher Künstlerin, zu Platz Eins in den US-Charts. Noch eine Schippe drauf legten die Musiker mit dem Gospelstück "Oh happy day", in welchem Trompeter Jens Hemminger und Posaunist Bernhard Kneißler mit Solis Akzentuierungen gelangen. Der Harmonikaverein setzte mit seinem fulminanten Kirchenkonzert ein Ausrufezeichen zum Abschluss des Jubiläumsjahres.

Vorsitzender Artur Wollensak bestätigte analog der deutschen Übersetzung für das Finalstück: "Was für ein glücklicher Tag für uns Musiker." In diesen Tenor stimmten die Konzertbesucher ein. Mit "Can’t following in love", bekannt als Abschlussnummer der Elvis Presley-Konzerte, bekam das aufmerksame Auditorium eine attraktive Zugabe. Durch das gemeinsam gesungene "O du Fröhliche" gelang vollends die Einstimmung auf die Advents- und Weihnachtszeit. Laut Wollensak hat sich das intensive Proben gelohnt. Dirigentin Birgitt Schittenhelm bescheinigte er "viel Engagement und Zeit-Investition" in die Stücke und Proben. 50 Prozent der freiwilligen Konzert-Spenden kommen der anstehenden Renovierung der Kirchenorgel in Salzstetten zugute.

Auch Bürgermeisterin Annick Grassi fand das Konzert große Klasse: "Eine prima Titelwahl, sehr abwechslungsreich und vielfältig. Besonders die Akustik in der Kirche war toll!" Das Projekt-Orchester setzte mit diesem mitreißenden Kirchenkonzert einen Meilenstein in der Geschichte des Harmonikavereins.