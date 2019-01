Waldachtal Kontakt

Nationalpark Schwarzwald

Durch wilde Wälder und Grinden im Nationalpark Schwarzwald am Ruhestein führt die über zweistündige Wanderung am 23. Juni, ab 14 Uhr, welche Artur Wollensak organisiert. Eine Fahrt nach Rottenburg steht am 6. Juli im Terminkalender. Unter der Führung von Rolf Seeger begeben sich die Salzstetter auf die Spuren von Martin von Tour, Eugen Bolz, Pater Rupert Mayer und Bischof Joannes Baptista Sproll. Dem Grillabend am 2. August bei Sabine und Manfred Göhring in Renfrizhausen folgt am 15. September eine Tageswanderung zum Baumwipfelpfad nach Bad Wildbad. Das Programm für 2020 wird am 10. Oktober geplant. Gertrud und Clemens Eppelt laden am 7. November zu einem Filmabend ein. Die Adventsfeier am 12. Dezember organisieren Christina und Artur Wollensak. Interessierte können jederzeit an den gemeindeoffenen Veranstaltungen der Kolpingsfamilie Salzstetten teilnehmen. Eingeladen ist die Salzstetter Kolpinggemeinschaft zu drei Jubiläen befreundeter Kolpingsfami- lien: 3. Februar: 160 Jahre KF Rottenburg, 29. Juni, um 18 Uhr: 90 Jahre KF Horb und Dezember: 70 Jahre KF Ergenzingen.