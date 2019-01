Waldachtal. Der Gemeinderat tagt am Dienstag, 22. Januar, im Feuerwehrhaus in der Heiligenbronnerstraße 6 in Lützenhardt. Beginn der Sitzung ist um 19 Uhr. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem eine Bürgerfragestunde, die Bekanntgaben, ein Baugesuch für einen Kellerbau in Tumlingen und die Bestellung des Gemeindewahlausschusses für die Kommunalwahl. Zudem beraten die Gemeinderäte über die Teilnahme an der Bündelungsausschreibung Strom für die Jahre 2020 bis 2022 und lassen sich über Spenden im vierten Quartal 2018 unterrichten.