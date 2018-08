Waldachtal Kneipenstreit statt Ärger in der Flüchtlingsunterkunft

Nach unserer ersten Recherche und Meldung in der gestrigen Ausgabe, dass der Polizei so ein Vorfall nicht aktenkundig vorliegt, kam es gestern zu einem Anruf in der Redaktion. Der Anrufer erklärte, dass es sehr wohl einen Vorfall gegeben habe und eines der Opfer im Krankenhaus liegen würde. Das alles habe er selbst von anderen Bürgern aus Lützenhardt erzählt bekommen. Der Unterschied zum Vortrag: Die Tat soll sich nicht Anfang dieser Woche, sondern schon in der vergangenen Woche abgespielt haben.

Tatsächlich stößt die Polizei auf einen Vorfall, als wir erneut bei ihr anfragen. Aber: Der Ort des Geschehens ist nicht die Flüchtlingsunterkunft, sondern eine Gaststätte in der Nähe – im Hohlweg. "Vor der Gaststätte kam es zu einem Vorfall", erklärt die Polizei-Sprecherin der zuständigen Pressestelle in Tuttlingen. Sie sagt: "Es handelte sich um eine Auseinandersetzung verschiedener Besucher dieser Gaststätte."

Kneipengäste gehen mit Holzlatten aufeinander los