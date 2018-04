Waldachtal "Kleine Konzerte haben besonderen Reiz"

Im März 2011 veröffentlichten Sie bereits Ihr Debütalbum "Zurück zu euch". Was können Ihre und auch "Pur"-Fans von Ihrem neuen Album erwarten?

Es ist musikalisch eine hervorragende Weiterentwicklung. Es liegen ja mittlerweile sieben Jahre seit der letzten Veröffentlichung dazwischen und in dieser Zeit bin ich musikalisch und auch textlich sehr gereift. Ich bin gelassener geworden. Diese Laufruhe, wenn man mal 50 Jahre plus hat, die ist auch zu spüren und da stehe ich auch dazu. Das gibt mir auch insgesamt die mentale Stärke meine Sachen machen zu können, die ich will und ich bin auch keiner Plattenfirma verpflichtet. Ich bin Roland Bless pur und der kann machen was er will. Das ist wirklich ein Geschenk Gottes, dass viele Menschen genau diese Art von mir mögen. Dieses Authentische, das Erzählen aus dem Leben, dass die Texte die Menschen ansprechen und das es musikalisch wohlwollend angenommen wird.

Die ersten beiden Alben der Band "Opus" finanzierte die Gruppe aus eigener Tasche. Wie schwierig war es an die Plattenfirmen heranzutreten?

Es war extrem schwierig. Uns wollte keine Plattenfirma haben. Uns wollten auch viele Veranstalter nicht, weil wir in den Sog der "Neuen Deutschen Welle" hinein gerieten. Wir waren geradezu das Gegenteil, aber wir haben unseren Fan-Kreis gehabt, der immer größer geworden ist. Aber die Medien waren gegen uns und auch die Schallplattenindustrie. Wir wurden einfach nicht beachtet und wie die kleinen Jungs von nebenan betrachtet. Wir haben wirklich alles versucht, aber wir hatten nur diesen einen Zuspruch und das war unser Publikum. Diese Rezept funktioniert heute auch noch. Solange du heute keine gigantischen Zugriffszahlen auf Youtube oder Facebook vorzuweisen hast, dann bist du ein Niemand. Aber es gibt draußen immer Menschen, die sich für dich interessieren. Die Kunst liegt darin, nicht aufzugeben und wenn man spürt, dass es mehr werden könnte, dann muss man am Ball bleiben.

Haben es die jungen Bands von heute da einfacher?

Das muss man unterschiedlich betrachten. Die Bands verkaufen heute so gut wie keine physischen Tonträger mehr. Man kann heute downloaden und streamen aber davon werden wir alle nicht reich. Das ist die Problematik des Internets heutzutage. Die Verbreitungsmöglichkeiten über soziale Medien sind allerdings ein Universum. Früher mussten wir nachts – bei minus fünf Grad – plakatieren, um auf uns aufmerksam zu machen. Es ist jetzt viel schwieriger von den Plattenverkäufen zu leben, aber auf der anderen Seite bieten die ganzen Internetforen eine fantastische Möglichkeit, sein Marketing voranzutreiben.

Welchen Rat können Sie Bands mitgeben, die auf die großen Bühnen der Welt wollen?

Dran bleiben und überprüfen, wie die Musik bei den Menschen ankommt und immer mit den Menschen sprechen nach den Konzerten. Das ist ganz wichtig. Sich selbst authentisch bleiben ist sehr wichtig. Wenn der Spaß da ist und man mit Gelassenheit diesem Hobby nachgehen kann und es zeichnet sich ab, dass dieses zum Beruf werden könnte, dann würde ich unbedingt am Ball bleiben.

Die Fragen stellte Andreas Wagner