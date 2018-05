Waldachtal Klangfest der Stimmen

In Waldachtal soll es am 27. Mai laut Ankündigung ein "Klangfest der Stimmen" geben. Unter der Leitung des international gefragten Chorleiters Denis Rouger aus Paris erklingen in der ersten Konzerthälfte einige Kostbarkeiten aus dem französischen Repertoire. Die Werke von Goudimel, Dubois und Gélineau stammen aus dem frühen 20. Jahrhundert. Zu hören sind auch zwei Eigenkompositionen des Dirigenten Rouger.

Chromatische Fantasie Bachs in der Bearbeitung von Max Reger

Im zweiten Teil singt der Landesjugendchor das zwölfsätzige "Te Deum" von Felix Mendelssohn Bartholdy. Bei diesem abwechslungsreichen Werk für achtstimmigen Chor sind auch einige Solisten aus den Reihen des Chors zu hören. Es handelt sich um ein Frühwerk des 17-jährigen Mendelssohn, in dem er die Musik seiner Vorbilder von Palestrina über Gabrieli bis Händel in die Klangsprache seiner Zeit überträgt.

Die renommierte Organistin der Klosterkirche Alpirsbach, Kantorin Carmen Jauch, spielt zwischen den beiden Chorblöcken die Bach’sche chromatische Fantasie und Fuge in d-Moll – allerdings ebenfalls angereichert mit Ausdrucksmitteln einer späteren Epoche: Das Werk erklingt in der Bearbeitung von Max Reger. Der Eintritt zu dem Chor- und Orgelkonzert ist frei, Spenden am Ausgang werden erbeten.

Zehn Jahre leitete Denis Rouger den Chor an der Kathedrale Notre-Dame de Paris und war an der Kirche La Madeleine tätig, wo er auch den Titel eines Ehrenkapellmeisters erhielt. Rouger wirkte als Professor für Chorleitung an der Universität Paris-Sorbonne. Der gefragte Dozent von Meisterkursen folgte dem Ruf an die Musikhochschule Stuttgart.

Der von ihm im Herbst 2011 gegründete Kammerchor der Musikhochschule gewann 2014 den ersten Preis beim internationalen Chorwettbewerb in Mosbach.