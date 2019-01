Waldachtal Kinderbetreuung ist neues, großes Thema

Auch das Thema Baugebiete beschäftigte den Gemeinderat im vergangenen Jahr. Im Baugebiet "Härte Süd" wurden von 27 Bauplätzen mittlerweile 23 Plätze reserviert. Grassi stellte in Aussicht, dass die Erschließung in diesem Jahr erfolgen werde. Im "Heuberg III" konnten alle Bauplätze vergeben werden. Im Rahmen des ELR-Förderprogramms wurden die Baumaßnahmen im "Postberg" fertig gestellt. In diesem Jahr will die Gemeinde einen Zuschussantrag für die Sanierungen im "Busberg" stellen. Das alte Bauhofgebäude in Tumlingen wurde abgerissen, weil ein Investor ein Mehrfamilienhauses errichten will.

In diesem Jahr will sich das Gremium mit dem ehemaligen Kindergarten in Tumlingen befassen. Die Gemeinde will zur künftigen Nutzung des Geländes eine Bürgerbeteiligung starten. Einen großen Schritt nach vorne machte das Projekt "Zentrales Rathaus" im vergangenen Jahr. Hierfür wurden Zuschüsse von 2,2 Millionen Euro aus dem ELR-Programm, Ausgleichsstock und Tourismusinfrastrukturprogramm bewilligt.

"Treff3000" muss Edeka-Vollsortimenter Platz machen

Das Grundstück wurde mittlerweile von der Gemeinde erworben, was die Schließung des "Treff 3000" nach sich ziehen wird. Damit wurden die Bedingungen für den Bau des neuen Edeka-Vollsortimenters auf ebendiesem Grundstück geschaffen.

Hinsichtlich der anstehenden Kommunalwahlen im Mai blickte Grassi auch auf die Amtszeit des Gremiums zurück. Seit der Einweihung des Kinderhauses im Himmelreich im Jahre 2014 sind die Kinderzahlen in der Gemeinde kontinuierlich gestiegen. Mittlerweile sind daher alle Kindergartenplätze voll belegt.

Aus diesem Grund teilte Grassi dem Gremium mit, dass in diesem Jahr eine Klausurtagung zum Thema "Kinderbetreuung" stattfinden wird.