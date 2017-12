Waldachtal Kinder wundern sich, dass der Nikolaus ihren Namen kennt

Erwartungsfroh begrüßten die Lützenhardter Kindergartenkinder Sankt Nikolaus mit "Wieder geht der Nikolaus von Haus zu Haus". Sie erfreuten ihn sehr gekonnt mit Liedern und Versen. Besonders beeindrucken ließ er sich von der Klanggeschichte "Der gute alte Nikolaus": Mit Gesang, Handtrommeln, Glockenrad, Klanghölzern und Schellenkranz stimmten sie ihn wohl, damit er Obst und Nüsse bringe. Jona spielte sogar auf der Djembé, eine einfellige Bechertrommel aus Westafrika, deren Korpus aus einem ausgehöhlten Baumstamm besteht. Und genau dieser Jona äußerte sich ganz verwundert, dass ihn der Nikolaus kannte und ihn mit seinem Vornamen anredete.

Zwischenzeitlich durfte Erzieherin Lena Seid den Bischofsstab halten, während der Heilige aus Myra (heute Türkei) erzählte, dass er schon vor über 1700 Jahren Kinder aus armen Familien beschenkt habe. Stauend hörten die Kinder zu, als er berichtete, früher in die Fenster von verarmten Familien ganze Gold-Klumpen geworfen zu haben. "Ich durfte durch Gottes Gnade den Kindern helfen." Aber in Lützenhardt hatte er offenbar keinen Gold-Klumpen mehr dabei. So viele hätte der Gute gar nicht mitschleppen können, um alle 50 Kinder der Einrichtung plus Erzieherinnen zufrieden stellen zu können. Immerhin kokettierte der Gewandtete damit, dass er ein Bischof sei. Das sei so etwas wie der "Chef-Pfarrer".

Unter dem Glockengeläut des rot gewandeten Freundes der Kinder öffnete sich Nummer 5 des lebendigen Waldachtaler Adventskalenders. Zum Vorschein kam eine mit Nikolaus-Motiven dekorierte Fensterfront, die extra für den Besuch des Ehrengastes gestaltet worden ist. Da staunte der Nikolaus und fand es "cool", wie schön die Kinder die Glasfront verziert haben. Kindergartenleiterin Yvonne Blattner lobte: "Unsere Kinder waren ganz arg fleißig." Dafür gab es reichlich Applaus.