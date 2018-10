Waldachtal Kinder schließen sich Jugendgruppe an

Ein Teil der Einnahmen spendeten die Akteure an den Seniorenclub. 42 Proben wurden angesetzt. "Wie es halt immer so ist", so Dettling, drehe sich das Spieler-Karussell und man müsse Ausfälle oder Rollen-Umbesetzungen ins Kalkül ziehen. Im Zusammenwirken mit Techniker Walter Eschenfelder wollen die Theaterspatza in die Optimierung der A kustik- und Lichttechnik investieren. Seit mehr als 15 Jahren ist der Verein beim Fasnetsumzug mit einem Verpflegungsstand vertreten und übernimmt regelmäßig Bewirtungsdienste beim Verschönerungsverein und der Herzsportgruppe. Theater-Besuche bei befreundeten Vereinen, Ausflüge, Grillfest und die Teilnahme am Kinder-Sommerferienprogramm sind weitere Aktivitäten des Vereins.

Die Jugendgruppe führte eine moderne Version des Märchens Rotkäppchen bei der Senioren-Jahresfeier auf. Nachdem etliche dem Jugendalter entwachsen sind, konnten einige Kinder neu für die Jugendgruppe Theaterspatzabande gewonnen werden. "Es sind nun wieder neun Mädchen und Jungen", teilte der Vorsitzende erfreut mit. Das Betreuungsteam bilden Oliver Dettling, Marga Kempeneers und Lena Kreidler. Schatzmeisterin Sabine Walz informierte über die positive Entwicklung der Kassengeschäfte.

Sie finde es gut, dass junge Akteure an die Theaterspatza herangeführt werden, meinte Bürgermeisterin Annick Grassi. Es lohne sich, Zeit in die Jugendarbeit zu investieren. Bemerkenswert, sei die Unterstützung von anderen Vereinen und: "Drei Ausflüge in einem Jahr – ich glaube, das schafft sonst keiner." Dies zeuge von einer sehr guten Gemeinschaft und Teamarbeit. Der Spaß komme bei den Theater-Aufführungen rüber. Drei ausverkaufte Termine bedeuteten Qualität. "Die Theaterspatza haben ihren festen Platz in Salzstetten und in Waldachtal", unterstrich die Gemeindechefin. "Das kann man fast nicht mehr toppen", lobte Ortsvorsteher Wolfgang Fahrner die Spielkunst der Laienschauspieler. "Die Luft nach oben wird immer dünner." Die Theaterspatza seien eine Bereicherung für die Vereinsgemeinschaft und ein gutes Aushängeschild für den Ort. Namens seiner Frau Karin (Seniorenleiterin) dankte er für die Spende an die Senioren. Beirätin Elisabeth Steimle (Vorverkaufsstelle) wurde als Funktionärin verabschiedet. Sie durfte ebenso ein Blumengebinde in Empfang nehmen wie Elke Luger für ihre Assistenzarbeiten.

Wahlen

Andrea Saller (Beirätin Logistik), Fabian Dettling (Beirat Homepage, Digitales), Petra Guadagnoli (Beirätin allgemeine Aufgaben).

Ehrungen

15 Jahre: Gabi Müller, Lena Kreidler, Jana Kreidler, Wolfgang Franz.