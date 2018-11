Waldachtal Kinder erleben Christsein im Alltag auf spielerische Weise

Begreifbar für die Kinder wurde: Gott ist immer bei mir. Wenn ich zweifle, wenn ich den Mut verliere. Gemeindereferentin Ellen Schlenker, die Leiterin des Events, öffnete eine Kraftquelle für die Mädchen und Jungen. "Auf Gott und Jesus kann man sich jederzeit verlassen."

Zwei Tage lang bastelten, spielten und sangen die Kids im Alter von sechs bis zwölf Jahren. Obendrein durften sie spannende Schlunz-Filme sehen. Zeit war auch für eine kurze Stille, für ein Gebet. Christsein im Alltag spielerisch als Thema zu erleben und aus Geschichten mit "Schlunz" zu lernen, das machte die Kinderbibeltage aus. Die wechselnden Standorte, am ersten Tag in den Gemeinderäumen der St. Martinskirche Pfalzgrafenweiler und anderntags im katholischen Gemeindezentrum der St. Agatha-Gemeinde in Salzstetten, erwiesen sich als ideale Locations.

Begleitet von Dominik Zaryctha (Klavier) und Lara Schaible (Geige) sangen die Kinder moderne Lieder. Dem Intro "Einfach Spitze, dass du da bist – einfach Spitze, komm wir loben den Herrn" des zeitgenössischen deutschen Liedermachers Daniel Kallauch folgten "Bist du groß oder klein oder miteinander" und "Superbuch".