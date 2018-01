Waldachtal Kein Briefmarkenverkauf mehr

Waldachtal-Salzstetten (ew/aw). Seit der Schließung der Postfiliale in der ehemaligen Bäckerei in Salzstetten konnten die Einwohner weiterhin Briefmarken in der Ortschaftsverwaltung erwerben. Dies soll sich nun ändern, wie Ortsvorsteher Wolfgang Fahrner in der Sitzung des Ortschaftsrat Salzstetten bekannt gab.