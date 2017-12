Waldachtal Kein Arzt zeigt Interesse an Lützenhardter Praxis

Kurios ist beinahe schon der Status Quo: Die Ärztin hat es tatsächlich bis heute nicht geschafft, ein einfaches Dokument namens "Nachbesetzungsantrag" auszufüllen und unterschrieben an die Kassenärztliche Vereinigung (KV) zu senden. Genau dieses Dokument berechtigt jedoch zur Wiederaufnahme der Praxis in Lützenhardt und sorgt dafür, dass die KV über Anträge und Bewerbungen der möglichen und geeigneten Nachfolger entscheiden kann. Was das fehlende Dokument anrichten kann, zeigt sich nun in Lützenhardt.

Horst Richter, Haus- und Facharzt in Ruhestand, kümmert sich inzwischen um die Herzensangelegenheit der Bürger und erhob in einem Manuskript an die Gemeinde seine Stimme. Er geht davon aus, dass nach der Tagung des Zulassungsausschusses am 13. Dezember der Arztsitz Lützenhardts an das Ärztezentrum in Freudenstadt vergeben wurde. Bürgermeisterin Annick Grassi wies in diesem Zusammenhang auf eine Sperrfrist hin: "Ein halbes Jahr lang darf dieser Arztsitz nicht einfach weitergegeben werden", sagte sie. Der Arztsitz befinde sich nach wie vor in Lützenhardt – allerdings ist nun Eile geboten, denn die Mühlen der KV mahlen auch langsam, wenn es um eine mögliche Nachfolgeregelung geht.

Falls aber die Wegnahme des Arztsitzes von der KV betrieben werde, müsse dagegen scharfer Einspruch erhoben werden, stellte Richter fest. "Die vielen Kur- und Feriengäste brauchen einen Arzt in Lützenhardt. Die regionalen Besonderheiten des Ortes und der Bewohner müssen berücksichtigt werden. Was nützt dem östlichen Kreis Freudenstadt ein Arztzentrum Nord mit zwölf oder bald 16 Ärzten?", argumentierte der Mediziner. Im Umkreis Waldachtals sind derweil nach Informationen unserer Zeitung zwei Ärzte an die scheidende Ärztin Miclaus herangetreten, um ihr den Patientenstamm abzukaufen. Für den Arztsitz in Lützenhardt habe dabei offenbar kein Interesse bestanden. Dies habe Richter vom Ehemann der Ärztin erfahren, mit dem er vor Tagen Kontakt hatte. Außerdem habe Richter selbst an einige Ärzte in der Umgebung schriftlich die Bitte gestellt, die Praxis zu übernehmen. Richter hatte sich sogar für eine Mitarbeit angeboten, bis ein Assistenzarzt gefunden sei. Frustriert habe er zu Kenntnis nehmen müssen, dass kein Arzt Interesse gezeigt habe und manche Kollegen nicht einmal auf sein Bittschreiben geantwortet hätten.