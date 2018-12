Waldachtal Katholiken spüren keine Gemeinschaft mehr

Polizeihauptkommissar Friedrich Hassel berichtete aus dem Arbeitskreis Begegnungen. Hier wurde diskutiert, als Kirche in die Vereine zu gehen. Generell müsse man auf die Menschen zugehen. Unter Zwei-Teilung der Begegnung, so Artur Wollensak, verstehe man zum einen religiöse Themen zu vertiefen und zum andern mit neuen Leuten in Kontakt zu kommen. Diese Arbeitsgruppe will ihre Arbeit fortschreiben. In der Kirchengemeinde mehr den Fokus auf die Jüngeren zu legen, ist ein Ergebnis des Arbeitskreises Seelsorge mit Gemeindereferentin Ellen Schlenker. Auch sollte man sich mehr um Alte und Kranke kümmern. Ältere Menschen könne man in begleitete Sozialprojekte einbinden. Hier seien Altenhilfe und Hausbesuche vorstellbar. Glücklicherweise gebe es schon eine Sitzwachgruppe in Pfalzgrafenweiler und schon gut funktionierende Netzwerke durch die Besuchsdienste in allen Gemeinden.

Die Tafelladenkiste, dies hob Schlenker hervor, sei in Schule und Kindergarten sehr gut angenommen worden. Aus einem Pool sollen die Ministranten und Sternsinger generiert werden.

Pfarrer Anton Romer war froh, dass in den Diskussionen nicht gejammert wurde, dass die Seelsorgeeinheit zu wenig Hauptamtliche habe. Laut dem Stellenplan des Bischofs bis 2025 werden die 2,3 Stellen in der Seelsorgeeinheit auf zukünftig 1,5 Stellen reduziert. Für Heiligenbronn kommt 0,2 hinzu, sodass es dann 1,7 Stellen sein werden. Dekanatsreferentin Nicole Uhde erklärte die Anpassung des Personals: "Wir haben nicht mehr." 0,3 für die Sonderseelsorge für die Kliniken Sonnenhof und Zauberwald sind gestrichen. Hervorgehoben wurde aus der Mitte der Versammlung, dass Diakon i.R. Wilhelm Pöndl aus Salzstetten in seinem Ruhestand weiterhin ehrenamtlich in der Seelsorgeeinheit mitarbeitet. Vermisst wird die Wertschätzung der Ehrenamtlichen. Konkret bemängelte Studiendirektor Lothar Leibold ein fehlendes Helfer- und Mitarbeiterfest beim Kirchenjubiläum in Pfalzgrafenweiler.

Erika Reusser meinte, die Ehrenamtlichen sollten initiativ werden, weil die wären im Gegensatz zu den Hauptamtlichen dauerhaft am Ort. Himmel unterstrich: "Die Mitarbeiter sind nicht die Helfer des Pfarrers, sondern die Helfer Gottes! Seelsorge ist gemeinsamer Auftrag." Hettich sagte: "Wir können es nur gemeinsam stemmen." Ein positiver Ansatzpunkt der Fragebogen-Aktion sei, dies stellte Michael Weiß, Laienvorsitzender des Kirchengemeinderates Salzstetten heraus, dass sich eine neue Gruppe gebildet hat, die aktiv weiterarbeiten will.