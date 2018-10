Waldachtal Jury sieht Nachhaltigkeit bei Fischer fest verankert

Die Sieger des Deutschen Nachhaltigkeitspreises werden am 7. Dezember in Düsseldorf bekannt gegeben. Nach einem mehrstufigen Auswertungsprozess steht fest: Fischer gehört zu den Top drei in der Kategorie Großunternehmen. Ein unabhängiges Expertengremium unter dem Vorsitz von Günther Bachmann, Generalsekretär des Rates für Nachhaltige Entwicklung, wählte die Spitzenreiter aus, die am 7. Dezember in Düsseldorf ins Rennen um die begehrte Auszeichnung gehen.

"Für unser Unternehmen ist diese Auszeichnung etwas ganz Besonderes", sagt Firmeninhaber Klaus Fischer. "Ich gratuliere allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dazu ganz herzlich. Vor allem gratuliere ich all denen, die sich so engagiert und erfolgreich mit dem Thema Nachhaltigkeit in unserem Unternehmen beschäftigen."

Das Familienunternehmen Fischer habe Nachhaltigkeit fest in seiner Strategie verankert, heißt es in der Begründung der Jury. So zeichne sich der Hersteller von Befestigungstechnik (Kunststoff, Chemie und Stahl), Kfz-Interieur und Spielwaren besonders durch seinen Einsatz ressourcenschonender Verfahren wie beispielsweise der Entfeinerung aus, die zu einer Einsparung von zehn Prozent Rohmaterial pro Jahr führt. Auf diese Weise wird gleichbleibende Qualität bei einem geringeren Materialeinsatz gewährleistet. Die überdurchschnittliche Innovationskraft des Unternehmens durch erfolgreiche Einbindung seiner Mitarbeiter fördere darüber hinaus die Entwicklung nachhaltiger Produkte wie das "fischer greenline"-Sortiment, das zu mindestens 50 Prozent aus biobasierten Rohstoffen besteht.