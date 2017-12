Waldachtal Johannes Wollensak hat das Gemeindeleben geprägt

1955 heiratete er Elisabeth, geborene Wehle. 1956 erblickte Sohn Artur das Licht der Welt. Der Wunsch nach mehr Kindern war dem Ehepaar nicht vergönnt. Im Mai 2015 konnte das Jubelpaar seine Diamantene Hochzeit feiern. Vor einem Jahr, im Dezember 2016, verstarb seine Frau. Um Johannes Wollensak trauern heute Sohn Artur mit Frau Christina, die Enkelkinder Yvonne und Markus mit Partnern Mathias und Sandra sowie Urenkel Samuel Johannes. Dass er seinen Urenkel noch erleben durfte, bedeutete für ihn ein besonderes Geschenk.

Mit fünf Geschwistern ist Johannes Wollensak als Zweitältester der Eltern Karl Wollensak, Schreiner, und Maria, geborene Dettling, aufgewachsen. Nach Volksschule besuchte er die Kaufmännische Berufsschule und erlernte in Horb den Beruf des Kaufmanns bei Eisen- und Haushaltwaren Albert Teufel. 1943 wurde er zur Wehrmacht einberufen. Nach dem Krieg kam er 1946 krank aus russischer Gefangenschaft zurück und übernahm die örtliche Milchzentrale samt Rahmstation. 120 Milch-Lieferanten standen in seiner Kartei, als er die Milchsammelstelle in Salzstetten leitete. Das brachte ihm den Namen "Milchhannes" ein. Die Posten des Rechners und Buchhalters kamen hinzu. Vertrieben wurde im Ort auch Butter und Käse und ein spezieller Erntekäse. Als die kleinen Molkereien aufgeben mussten, arbeitete er ab 1971 bei Möbel-Böhm in Salzstetten als Verkäufer. Nebenberuflich bewirtschaftete er mit seiner Familie 25 Jahre lang die elterliche Landwirtschaft seiner Frau. Bis ins hohe Alter versorgten sie sich selbst mit Gemüse und Obst aus dem eigenen Garten und mit Eiern von den eigenen Hühnern. Bei allem öffentlichen Tätigkeiten: Seine Familie war ihm immer sehr wichtig.

Die Trauerfeier für Johannes Wollensak am heutigen Donnerstag, 14. Dezember, werden das Orchester des Harmonikavereins und der Kirchenchor umrahmen: 13.30 Uhr Requiem in der St. Agatha Kirche Salzstetten, anschließend Beerdigung auf dem Friedhof.