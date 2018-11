Waldachtal Jagdhörner bieten besonderes Klangerlebnis

Die Jagdausübenden hätten in besonderer Weise Anteil an dem Auftrag des Menschen, über die Erde zu herrschen. Nicht von ungefähr sei daher im Jagdgesetz die Verpflichtung festgeschrieben, für die Erhaltung eines artenreichen und gesunden Wildbestandes im anvertrauten Revier zu sorgen. Zu dieser großen und verantwortungsvollen Aufgabe kommt der Schutz des Waldes.

Als junger Edelmann mit einem ausschweifenden Lebensstil, so die Legende des Heiligen, entdeckte Hubertus bei der Jagd einen großen Hirsch in den Ardennen und wie aus heiterem Himmel ein hell leuchtendes Kreuz zwischen den Geweihstangen. Vom Licht geblendet, ließ er Pfeil und Bogen fallen und sank auf die Knie. Und plötzlich hörte er eine Stimme, die ihn ermahnte, sein exzessives Leben aufzugeben und sich Gott zuzuwenden. Als Hubertus aufschaute, war der Hirsch mit dem Kruzifix im Geweih verschwunden.

Der junge Edelmann veränderte von da an radikal sein Leben und verschenkte sein Vermögen an die Armen. Daraufhin zog er sich in die Einsamkeit zurück und verbrachte seine Tage im Gebet und erhielt die Priesterweihe. Das ging damals im siebten Jahrhundert schneller als heute. Später wirkte er als Bischof von Lüttich.

Pfarrer Romer erklärte: "Der heilige Hubertus ist für uns ein Beispiel dafür, wie ein Mensch auf Gottes persönliche Anrufung reagieren und sein Leben grundlegend verändern kann." Er habe die Jesus-Worte beherzigt: "Sucht zuerst das Reich Gottes, dann wird euch alles andere dazugegeben." Das sollte auch unser Bestreben sein, meinte Waldachtals Gemeindepfarrer. Das heißt: Wer den Willen Gottes tue, der ist im Reich Gottes, das schon angebrochen sei: "Das Reich Gottes ist mitten unter euch."

Eine radikale Wandlung des bisherigen Lebensstiles wie bei Hubertus sei nicht unbedingt nötig. "Notwendig ist, sich auf sein Christsein zu besinnen und sich zu bemühen, danach zu leben. Das meint: Gott die Ehre zu geben", hob Romer hervor. Der Mensch als Gottes Ebenbild solle sich bemühen, mit den Mitgeschöpfen und der ganzen Schöpfung verantwortlich umzugehen. Daran erinnert auch der alte Jägerspruch: "Das ist des Jägers Ehrenschild, dass er beschützt und hegt sein Wild, waidmännisch jagt wie sich’s gehört, den Schöpfer im Geschöpfe ehrt." Im Gegensatz zum Tier könne nur der Mensch Gott ehren, weil er diesen als Krönung der Schöpfung erschaffen habe, ihm eine unsterbliche Seele einhauchte und ihn mit Vernunft ausgestattet habe. "Nur der Mensch kann sein Tun reflektieren", verdeutlichte der Pfarrer.

In Psalm 150, so Romer bei der bestens besuchten Feier in Salzstetten, bete der Psalmbeter: "Alles, was atmet, lobe den Herrn. In dieser Stunde loben wir Gott durch Jagdhornklänge und durch das Feiern der Heiligen Messe. Ja: Lobe den Herrn meine Seele."

Zum anschließenden Mittagessen kehrten die Protagonisten der Hubertusmesse in das Hotel Albblick in Salzstetten ein.