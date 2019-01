Waldachtal Internationale Kontakte geknüpft

Aber auch neue digitale Dienstleitungen, wie die Handwerker-App "fischer Professional", die Bemessungssoftware "Fixperience" und die Präsentation, wie Fischer "Building Information Modeling" für zahlreiche seiner Befestigungssysteme und Projekte nutzt, erweckten das Interesse vieler Messebesucher.

Anna Noé, unter anderem bekannt von Sky Sports News, und Roberto Weyda, Fischer Anwendungstechniker im Außendienst, moderierten Wettbewerbe und Präsentationen. Bei der "Rockstars-Challenge" mussten je vier Teilnehmer auf Zeit drei Anbauteile – Metallplatten, Schienen und Holzbalken – ineinander verankern und konnten so attraktive Preise gewinnen.

Die Handwerker-Wettbewerbe wechselten sich mit Präsentationen zur App "fischer Professional" ab. Anhand des Beispiels einer Küchenschrankmontage wurde demonstriert, wie Nutzer das passende Produkt "herbeitippen", bei Fragen mit Anwendungstechnikern chatten und im letzten Schritt den Artikel im Ladengeschäft oder Online-Shop des Händlers erwerben können.

Eine weitere Attraktion war der Besuch von Michael Jung am zweiten Messetag. Der Fischer-Markenbotschafter ist dreifacher Olympiasieger im Vielseitigkeitsreiten und hat eine Reitanlage in Talheim. Er beantwortete Fragen zu seiner Verbindung zu Fischer und verteilte Autogramme an seine Fans aus der Baubranche.

Die FIFA-eSportler des VfB Stuttgart zogen weiteres Publikum an. Sie spielten am fünften Messetag mit Besuchern um attraktive Gewinne.

Mit seinem Standkonzept bekannte sich Fischer auch klar zur Region um seinen Hauptsitz in Waldachtal und servierte im großzügigen hinteren Bewirtungsbereich schwäbische Spezialitäten, zubereitet von den ausgezeichneten Köchen des Fischer-Betriebsrestaurants in Tumlingen.

Dieses war im vergangenen Jahr von der Initiative "Food and Health" und dem Nachrichtenmagazin Focus als eine der 50 besten Kantinen Deutschlands ausgezeichnet worden.