Waldachtal In Tumlingen steigt im Juli ein kubanisches Sommerfest

Beim Pub-Quiz in der Schenke & mehr in Tumlingen kann man am Samstag, 26. Januar, ab 19 Uhr zwar nicht Millionär werden, aber Pub-Quiz-König. Die Rateteam-Gruppen, welche am Abend gebildet werden, sollen in fünf Kategorien je zehn Fragen beantworten. Martini nimmt hierzu Anmeldungen entgegen unter Telefon 07443/17 20 54.

"Strick & Literatur" mit Margot Kirschenmann und Claudia Leins wird ab Donnerstag, 7. Februar, um 19.30 Uhr heuer gleich viermal angeboten. Dem erfolgreichen Wiener Kaffeenachmittag folgt ein Schwarzwälder Kaffeenachmittag am Sonntag, 17. Februar, ab 14 Uhr. Musikalisch unterhalten wird dabei die Violinistin Hannah Kaupp aus Lützenhardt. Das beliebte Kindertheater gastiert am 23. März um 15 Uhr mit "Die Duftsammlerin" bei freiem Eintritt. Zu einem Alpirsbacher Bier-Seminar mit Hartmut John lädt der Bürger-Treff auf 13. April alle Freunde des Gerstensaftes ein. Am 30. April und 1. Mai steigt das Mai-Fest mit der Band Romanos. Der aus Lützenhardt stammende Trompeter Andreas Geiger und die Band Patchwork gastieren am 28. Juni mit einem Jazzkonzert. Laut Regina Martini vom Vorstandsteam erwartet die Freunde karibischen Flairs am 20. Juli ein kubanisches Sommerfest. Hartmut John mit Band wird am 26. Oktober in der Schenke aufspielen. Ein Klassiker: Die Mittagessen-Woche ist terminiert vom 4. bis 8. November. Außerdem: Jeden Mittwoch öffnet René Rouquette, ein Franzose, die Schenke um 17 Uhr für Rentner und andere Gäste.

Silent Disco kommt wieder