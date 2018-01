Waldachtal In Tumlingen ist die Disco leise

Waldachtal-Tumlingen. "Farbig, abwechslungsreich und attraktiv" wolle der BürgerTreff auch dieses Jahr sein, meinte Carla Dikkers vom Vorstandsteam. Bereits am Samstag, 20. Januar, wird um 19 Uhr zum zweiten Pub-Quiz eingeladen. Den Wiener Kaffeenachmittag am Sonntag, 4. Februar, ab 14 Uhr gestaltet Jasmin Büchner musikalisch mit.

Im Februar treffen sich wieder die Stricklieseln und Literatur-Fans in der Schenke & Mehr. Margot Kirschenmann bietet vier Termine an am 1. Februar, 8. Februar, 15. Februar und am 22. Februar. Kinder ab fünf Jahren dürfen sich auf das Kindertheater "Pu, der Bär" am 17. März um 15 Uhr freuen. Und am 23. März erwartet die Schenke einen Knaller: Martin Semmelrogge ist mit "Rock & Lyrics" um 20 Uhr live in der Schenke zu erleben. Regina Martini: "Mega, dass so etwas nach Tumlingen kommt." Die von Carla Dikkers organisierte Veranstaltung mit dem bekannten deutschen Schauspieler ist bereits ausverkauft. Noch Karten gibt es für das Konzert mit dem "Jungen Alban" aus dem Badischen, mit Tilo Lutz, am 20. April. Laut Schriftführerin Tanja Martini hat der Förderverein den Tanz in den Mai dieses Jahr nicht auf dem Radar: "In diesem Jahr werden wir mal pausieren und mit unseren Familien bei anderen 1.Mai-Events und Vereinen vorbeischauen und gemütlich in aller Ruhe den Wonnemonat begrüßen." Und dann kommt eine Novität, die Tumlingen und die Region noch nie erlebt haben: "Eine absolute Premiere für hier in Waldachtal und wahrscheinlich auch für den Kreis Freudenstadt", kündigt Regina Martini mit der ersten Silent Disco im Hof der alten Tumlinger Schule für den 16. Juni an. "Alle Gäste bekommen Kopfhörer und können dann die Musik ihrer Wahl hören." Die beiden Tumlinger DJs Cube alias Michael Würfele und DJ Rampf alias Markus Rampf legen auf. Schriftführerin Tanja Martini meint zu diesem speziellen Jugend-Highlight 2018: "Silent Disco heißt übersetzt ›leise Disco‹. Alle Tanzwütigen tragen Kopfhörer und können sich zwischen den Musikrichtungen entscheiden, welche die beiden DJs auflegen. Das Musikgeräusch geht vom Kopfhörer direkt ins Ohr und dringt nicht nach außen." Hauptsache: "Waldachtal lebt und es geht was ab, einfach toll!" Als Nachbar sei er mal gespannt auf diese Veranstaltung, verriet der 37-jährige evangelische Pfarrer Markus Arnold.

"Bei Einbruch der Dunkelheit beginnt am 21. Juli wieder unser Sommernachtskino", teilt Regina Martini vom Vorstandsteam mit. Fünf Jahre Bürgertreff am 28./29. September 2018: "Das wollen wir natürlich feiern mit einem zweitägigen Jubiläumsfest mit toller Musik, Party und Wein-Verkostung und vielem mehr", freuen sich die Fördervereinsverantwortlichen. Wilfried Albeck liest am 27. Oktober aus seinen Büchern. "Wir freuen uns auf seine schwäbische Lesung", sagt Regina Martini. "Er war schon mal bei uns. Seine Geschichten vom ›Saitenwurscht-Äquator‹ sind echt der Hammer." Bereits zum vierten Mal bietet der BürgerTreff Tumlingen im November eine Woche lang Mittagessen in der Schenke. Terminiert ist die Woche der Gemeinschaft vom 5. bis 9. November. Und am 21. Dezember steigt die Weihnachtsparty "Lasst uns froh und munter sein".