Waldachtal In Salzstetten selbstständig gemacht

Als Mitarbeiter ist ihr Mann Arthur in der Kanzlei tätig. Das Ehepaar aus dem Raum Stuttgart wohnt seit 2014 samt Kindern in der Waldachtalgemeinde. Sie ist seit mehr als 15 Jahren auf dem Gebiet des Steuerwesens tätig. Im Jahr 2014 wurde Galina Hauk von der Steuerberaterkammer Stuttgart zur Steuerberaterin bestellt. Schon ab 2016 ist sie als selbstständige Steuerberaterin tätig. "Meine berufliche Tätigkeit durfte ich bisher sowohl in einer mittelständischen Steuerkanzlei als auch in einer der vier weltweit größten Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften ausüben, in einer der Big Four", sagt die qualifizierte Steuerberaterin.

Die Leistungen der Kanzlei Hauk in Salzstetten umfassen neben der Steuerberatung unter anderem auch Finanzbuchhaltung, Lohnbuchhaltung, Jahresabschluss, Rechtsbehelfsverfahren sowie Beratungen für Existenzgründungen.

Die praktizierende Christin zitiert auf ihrer Homepage einen passenden Bibelspruch: "Lasset allen zukommen, was ihr ihnen schuldig seid: die Steuer, wem die Steuer gebührt, den Zoll, wem der Zoll gebührt, die Furcht, wem die Furcht, und die Ehre, wem die Ehre gebührt. Bleibt niemand etwas schuldig, außer dass ihr einander liebt; denn wer den anderen liebt, hat damit das Gesetz erfüllt (Römer 13, 7-8)."