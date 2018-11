Waldachtal In einem Jahr hat sie 36 Hutzelbrote gebacken

W aldachtal-Salzstetten. Für Rosa Spohn in Salzstetten runden sich am heutigen Mittwoch neun Lebensjahrzehnte. Sie hat ein Methusalem-Alter erreicht und ist geistig und körperlich fit. Musik ist ihr Lebenselixier. Sie hat sechs Kinder groß gezogen und schart heute 15 Enkel und zwei Urenkel um sich. Verkraften musste sie den Tod ihres jüngsten Kindes: Gerold ist im Alter von 55 Jahren im Januar dieses Jahres an einer seltenen Krankheit gestorben.

Liebesromane zu schmökern, ist wohl keine Frage des Alters

An d ie 60 Gäste erwartet die Jubilarin heute im benachbarten Gasthaus Krone zu ihrer großen Geburtstagsfeier. Der katholische Kirchenchor, dem sie sage und schreibe seit 74 Jahren ihre Alt-Stimme leiht, gratuliert ihrer treuen Sängerin heute mit einem Ständchen. Im Alter von 14 Jahren ist sie in den Chor eingetreten, in welchem sie auch in der zweiten und dritten Stimme eingesetzt wurde. Ohne Frage ist sie heute die älteste Sängerin. Seit Anbeginn singt sie auch im Frauenchor Salzstetten und früher war sie 30 Jahre lang im Liederkranz aktiv. Freuen darf sie sich, dass heute bei ihrer Feier viele altbekannte Lieder gesungen werden, welche Gebhard Steimle auf dem Akkordeon begleitet. Singen und Chorgesang sind ihr Leben: In ihrer Freizeit bildet sie zu Hause bei Nachbarin Antonie "Toni" Krauss (Klavier, Sopran) gern ein zweistimmiges Gesangsduo. Sie holen altes deutsches Liedgut aus der Mottenkiste hervor. Gern erinnert sie sich noch an die Zeit, als sie noch ledig war und für den Kirchenchor als Laienschauspielerin auf der Bühne stehen durfte. Sie wirkte mit in "Vogt auf Mühlstein", "Rosa von Tannenburg", "Kaffeeklatsch" und "Die drei Engel", die sich als die drei Bengel entpuppten.