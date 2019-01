Waldachtal "Ich glaube, der Ruhestand täte uns nicht gut"

Vielfältig engagiert sie sich selbst im hohen Alter noch für die Allgemeinheit, insbesondere für die katholische Herz Jesu-Kirchengemeinde. "Ich glaube, der Ruhestand täte uns nicht gut", pflegt die humorvolle Frau zu sagen, die sich noch relativ guter Gesundheit erfreut und geistig sehr rege ist.

Singen und Sport bestimmten ihr Leben: Als junges Mädchen trat sie 1942 in den Kirchenchor ein, den damals Emma Wittich leitete. Über sieben Jahrzehnte lang war die heute Dienstälteste Sängerin dem Chor im Sopran eine Stütze. "Ich sing noch so lange es geht", sagt die 90-Jährige heute. Das Lützenhardter Kirchenchor-Urgestein wirkte auch 15 Jahre lang als Kirchengemeinderätin. Seit 1974, ab der Investitur von Pfarrer Paul Rathgeber, stellte sie sich als Lektorin in den Dienst der Kirchengemeinde. Erst dieser Tage wurde ihr die Martinus-Ehrennadel in Anerkennung ihrer 44-jährigen Tätigkeit als Lektorin in der Herz-Jesu-Gemeinde verliehen. Kaupp arbeitet seit über 45 Jahren im katholischen Senioren-Team mit. Im Auftrag der katholischen Gemeinde besucht sie auch ältere Geburtstagsjubilare. Zusammen mit ihrer Schwester Cilli führte sie zahlreiche Sketche auf, wie S’Postamentle. 30 Gedichte kann sie auswendig vortragen. Seit Gründung arbeitet sie im Team für das Ökumenische Frauentreffen mit. Seit über sechs Jahrzehnten macht sie bei der Frauen-Gymnastik mit, welche ihre Tochter Katja seit 30 Jahren als Übungsleiterin betreut. Sie organisiert Feste und Ausflüge. Stets tritt sie als Unterhalterin in Gesellschaften auf. Zeitlebens trat sie immer als sehr gute Sportlerin hervor.

Kaupp, geborene Denner, absolvierte ihr Landjahr bei der kinderreichen Familie Adam Bohnet in der Lützenhardter Mühle, backte drei Jahre in der Bäckerei Kugler, besuchte die Hauswirtschaftsschule Gut-Betha-Haus in Rottenburg, arbeitete als "Mädchen für alles" beim Kaufhaus und der Bürstenfabrik Geiger und zeitweilig als Schreibkraft auf dem Rathaus. Untätigkeit ist ihr ein Fremdwort: Als sie mit ihrem Mann August eine Metzgerei und das Gasthaus Germania betrieb, gab es öfters 80 bis 90 Wochenstunden Arbeit. Schwäbischer Fleiß zeichnete sie aus. Schaffen, auch an Wochenenden, war ihr Lebensinhalt. Ausdauer und Zähigkeit waren gefragt. Sie hat sich sehr gut mit den Leuten verstanden und die Wirtin galt 20 Jahre lang als die "gute Seele" in der Germania. Zusammen mit ihrer Schwiegermutter Katharina Kaupp ging sie von 1951 bis 1971 als "Singende Wirtin" in die Annalen ein. Ihr Mann hat den elterlichen Betrieb 1964 übernommen. Weitere zehn Jahre war sie freitags und samstags als Verkäuferin bei Nachfolger Roland Fischer in der Metzgerei beschäftigt.