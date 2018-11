Waldachtal/Horb Brautkleid-Kauf im TV-Rampenlicht

So auch bei Miriam. Sie hatte sich diesen Moment extra für die Vox-Sendung aufgehoben. Die Friseurmeisterin sagt: "Ich habe vor dem Dreh noch kein einziges Hochzeitskleid anprobiert. Ich will mich echt überraschen lassen und völlig unvoreingenommen in den Dreh gehen."

17 Uhr. Der Dreh ist vorbei. Hat Gausche-Züfle ihr Traumkleid gefunden? Darf sie leider vor der Sendung nicht verraten. Und Saridemir hält die Spannung hoch: "Ich kann soviel verraten, dass Miriam sicherlich eine besondere Kundin war. Ich denke, sie war ein bisschen nervös und hatte vielleicht zu viele Leute mit dabei. Das lenkt natürlich ein wenig ab."

Gausche-Züfle erzählt: "Ich war zum ersten Mal in einem Brautmodengeschäft. Die Auswahl, das Angebot – ­einfach umwerfend. Doch es hat mir mega-viel Spaß gemacht, und Saridemir hat es geschafft, trotz meiner Nervosität auf mich einzugehen. Ihre Ruhe hat mir sehr geholfen, den Zeitdruck, den ich empfunden habe, zu nehmen. Dazu ist sie selbstständig wie ich –­ und wir haben uns ausgetauscht über die Anfangsschwierigkeiten, den Aufbau des Geschäftes und vieles mehr. Das hat uns verbunden."

Kirchliche Hochzeit findet am 21. September in Talheim statt

Na, das hört sich doch gut an. Nach einem wunderbaren Nachmittag mit jeder Menge herrlicher Kleider und einer intensiven, persönlichen Beratung. Gausche-Züfles Fazit: "Auf die Sendung bin ich fast so gespannt wie auf meine Hochzeit ganz in Weiß."

Der kirchliche Hochzeitstermin steht bereits fest. Es wird der 21. September sein. Geheiratet wird kirchlich in Talheim, gefeiert wird dann im Kurfürstensaal in Bad Imnau. Der Ausstrahlungstermin der Sendung wird dagegen noch bekannt gegeben.