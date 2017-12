Waldachtal Hörschweiler strahlt in hellem Glanz

Waldachtal-Hörschweiler. "Unsere Dorf-Weihnachtsbeleuchtung soll Freude ins Herz bringen", erklärt Initiator Dieter Fischer, der Vorsitzende des Fördervereins Dorfgemeinschaft Hörschweiler. Auch Ortsvorsteherin Elisabeth Enderle begrüßt den gelungenen Beitrag zur Dorfverschönerung in der stimmungsvollen Weihnachtszeit.

Der beschauliche Waldachtaler Teilort mit seinen gerade mal 646 Einwohnern will bewusst weihnachtliche Stimmung für die Verkehrs-Teilnehmer vermitteln, die den Ort in Richtung Dornstetten und Freudenstadt passieren. Nicht nur die Einwohner profitieren davon, sondern auch der Durchgangsverkehr. "Wir wollen unseren Ort alljährlich zur Weihnachtszeit besonders beleben", erläutert Dieter Fischer. Seit 2008 wird der Ortskern weihnachtlich illuminiert. Infrage kommende Hauseigentümer machten mit. Engagiert für die Installation der Beleuchtung samt Lichterketten haben sich die ehrenamtlichen Mitarbeiter Bernd Müller und Dirk Warnecke sowie viele Helfer. "Mir geht es um Qualität", bekräftigt Fördervereins-Vorsitzender Fischer, der die Lichtquellen auf mehr als 1000 beziffert. Erfreulicherweise wird die Hörschweiler Weihnachtsbeleuchtung durch anliegende Einwohner finanziert: "Jedes beteiligte Haus zahlt den Strom selbst." Wahrlich ein bürgerliches Engagement für die Allgemeinheit.

Seit Jahren wechseln sich Tumlingen und Hörschweiler in der Veranstaltung der Dorfweihnacht ab. Heuer wäre Tumlingen an der Reihe gewesen. Aber das Event muss aus verschiedenen Gründen ausfallen. Im kommenden Jahr, genau am Samstag, 8. Dezember, soll die imposante Weihnachtsbeleuchtung wieder die ideale Kulisse für die Hörschweiler Dorfweihnacht bilden. Dann kommen auch wieder die schönen Weihnachtshütten zum Einsatz, welche 2008 unter Federführung von Schreiner Karl Rieger, Zimmerer Andy Plain, Walter Dangel, Günther Fischer und Uwe Beilharz unter Mithilfe vieler Unterstützer gebaut worden sind. Dieter Fischer meint: "Jede Dorfweihnacht hat seine Eigenart und soll sie auch behalten." Für diese müsse jedoch ein enormer Aufwand betrieben werden, was dieses Jahr in Tumlingen leider nicht möglich gewesen sei. Jedenfalls hat Hörschweiler mit seiner Weihnachtsbeleuchtung ein vorzeigbares Aushängeschild mit Niveau.