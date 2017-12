Waldachtal Hörschweiler bewahrt das Erbe eines Talents

Ausstellungs-Organisatorin Erika Burkhardt berichtete, dass sie an zwei Tagen in Häusern unterwegs war, um die Exponate einzusammeln. Dabei habe sie viele Anekdoten und Erinnerungen an Begegnungen mit Fritz Schmelzle erzählt bekommen, dass sie ein ganzes Buch damit füllen könnte. Ein Beispiel: Lore Rieger, geborene Bohnet, die Mutter von Roland Rieger, Hörschweiler, zählte alle Holzlatten ihres Elternhauses in Herzogsweiler für ein Werk von Friedrich "Fritz" Schmelzle, der darin unzählige Details einarbeitete. Aus Beihingen, Kreis Calw, reiste Familie Schillinger an, weil sie Fritz von einer gemeinsamen Waldweihnacht noch in bester Erinnerung hatten. Die Damen des Fördervereins Dorfgemeinschaft backten Kuchen, um den Gästen einen gemütlichen Kaffee-Nachmittag in der warmen Stube zu ermöglichen.

Fritz Schmelzle malte seine ersten Aquarelle schon vor dem Zweiten Weltkrieg. Doch erst in der Kriegsgefangenschaft in Russland fing er an, mit der Feder zu zeichnen. Damals musste er in einer Papierfabrik im Ural arbeiten, wo er Papier für seine Zeichnungen mitnehmen konnte. Ein deutscher Offizier entdeckte im Gefangenenlager das zeichnerische Talent von Fritz Schmelze und riet ihm, seine Werke nach der Rückkehr den Zeitungen in der Heimat anzubieten. So wurden viele seiner Zeichnungen im Schwarzwälder Boten veröffentlicht, für den er auch als freier Mitarbeiter für Hörschweiler tätig war. Seit Gründung des Schwarzwaldvereins Waldachtal war er 35 Jahre bei fast allen Touren dabei und illustrierte die Wanderbücher der Ortsgruppe. Auch Urkunden für die Evangelische Kirchengemeinde hat er mit seiner Kunstschrift verziert.