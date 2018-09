Waldachtal Hörschweiler: Autofahrer ingnorieren Verbot

Was den Anwohnern sowie Autofahrern ebenfalls zu schaffen mache, sei die Parksituation in der angesprochenen Straße, ergänzten die beiden Bürgerinnen. Mehrere Anhänger seien dort geparkt, was die Sichtverhältnisse schwer beeinträchtige. Enderle gab dazu bekannt, dass das Einrichten einer 30er-Zone in der Hangstraße bereits bei der Verkehrsschau angemeldet wurde.