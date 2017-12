Waldachtal Hochkarätige Tübinger Ensembles konzertieren

Nach dem Gründungskonzert des Theodor-Schüz-Ensembles, das mit Standing Ovations gefeiert wurde, bringt jetzt der Tübinger Universitäts-Musikdirektor Philipp Amelung erneut hochkarätige Vokalisten und Musiker nach Tumlingen. Waldachtals Pfarrer Markus Arnold gibt Einblicke in den Inhalt des Programms: "Zur Aufführung in unserem Adventskonzert kommen die Kantate ›Dazu ist erschienen der Sohn Gottes‹ von Johann Sebastian Bach. Diese wurde von Bach für sein erstes Amtsjahr in Leipzig 1723 komponiert und am Zweiten Weihnachtstag in diesem Jahr auch aufgeführt." Besetzt ist sie mit Chor, vier Solisten und einem Orchester – bei dem in dieser Kantate vor allem Oboen und Hörner glänzen dürfen. Solisten sind Maria Barbara Stein (Sopran), Sisu Lustig Häntschel (Alt), Dustin Drosdziok (Tenor) und Johannes Fritsche (Bass).

Aus dem gleichen Jahr stammt die Kantate "Sehet, welch eine Liebe hat uns der Vater erzeiget", die am 3. Weihnachtstag 1723 (Johannestag) zum ersten Mal aufgeführt wurde. Beide Kantaten verbindet, dass Bach in ihnen jeweils drei Choräle aufführen lässt. Normalerweise hat er in seinen Kantaten neben dem Eingangschor nur noch einen Choral am Ende. In diesem Jahr 1723 ist er aber von dieser Regel abgewichen und hat mehrere Choräle vertont. Verbunden werden die beiden Kantaten von der Motette "Wachet auf, ruft uns die Stimme" des Bach-Sohnes Johann Christoph Friedrich Bach, dem dritten der vier komponierenden Bach-Söhne, der deshalb auch der "Bückeburger Bach" genannt wird – nach seinem Wohn- und Wirkort Bückeburg, wo er 45 Jahre lang tätig war. Pfarrer Arnold: "Die Motette ist in drei Sätze gegliedert – den Strophen des Liedes entsprechend. Der erstes Satz ist aufgebaut wie eine Choralfantasie, der zweite Satz greift Motive aus dem ersten Satz auf und der dritte, ›Gloria sei dir gesungen‹ ist dann wieder eine Betrachtung des Choralsatzes."

Der 44-jährige Dirigent Philipp Amelung gastiert am Vorabend des zweiten Adventssonntags erneut mit seinen Vorzeige-Ensembles in der Gemeinde Waldachtal: Der Kammerchor Camerata Vocalis holte Podestplätze bei Festivals. Auf zahlreichen Konzertreisen bis nach Brasilien und China wirkte der Chor als musikalischer Botschafter für Tübingen und seine Universität. Der Schwerpunkt liegt auf der Erarbeitung eines stilistisch weitgefächerten A-capella-Repertoires. Das musikalisch ambitionierte Akademische Orchester Tübingen überrascht durch außergewöhnliche Konzepte. Die Wurzeln des Orchesters reichen zurück bis zu dem von Friedrich Silcher gegründeten Akademischen Musikverein.