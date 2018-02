Waldachtal Heilige Agatha als Fürsprecherin im Himmel

Waldachtal-Salzstetten. Mit einem Hochamt in der Kirche feierte die Gemeinde das Kirchenpatrozinium. Der Kirchenchor unter Leitung von Christoph Schmitz umrahmte die Feier mit der Herz-Jesu-Messe von August Löhle (1859-1919). An der Orgel spielte Thomas Klaiber. Die Kolpingsfamilie kredenzte anschließend im Gemeindezentrum das typisch schwäbische Mittagessen: Maultaschen mit Kartoffelsalat.

Mit erhebenden Gesängen verlieh der Kirchenchor dem Festgottesdienst Strahlkraft, so auch mit dem Überchor beim "Danket dem Herrn". Bei den Antwort-Psalmen "Meine Hoffnung und meine Freude" trat Christoph Schmitz als Gesangssolist hervor. Zu Ehren der Kirchenpatronin wurde das St. Agatha-Lied nach einer Weise von Pfarrer Wendelin Ersing angestimmt. Pfarrer Anton Romer und Diakon i.R. Wilhelm Pöndl zelebrierten das Hochamt. "Schon ihr Name ist Programm: Agatha heißt übersetzt ›die Gute‹", betonte Pfarrer Romer. Die Heilige sei zu Zeiten der Christenverfolgung im 3. Jahrhundert zu Tode gekommen. Romer: "Sie ist Christus konsequent nachgefolgt." Am Ätna in Sizilien habe sie der Legende nach den glühend heißen Lavastrom zum Stillstand gebracht. "Im 15. Jahrhundert ist sie als Schutzpatronin in Salzstetten ausgewählt worden", teilte der Pfarrer mit. Der Schutzpatronin gegen Brand- und Feuergefahr sei die Gnade des Martyriums geschenkt worden. Suche nach Glück, Geborgenheit und Beständigkeit treibe alle Menschen mehr oder weniger um. Doch aus christlicher Sicht, so Romer, suchten viele nicht dort, wo sie das Beste, nämlich Jesus Christus, finden könnten. "Nur er kann die tiefsten Sehnsüchte erfüllen." Alles andere dürfe auch sein, aber wichtig sei, dass er die erste Stelle im Leben einnehme. "Dann bin ich zwar nicht gefeit gegen Tiefschläge, Kreuze und Leid. Dann schwebe ich nicht nur auf Wolke sieben und erlebe ein Event nach dem anderen." Jesus sei die nie versiegende Kraftquelle für das irdische und ewige Leben. "Das ist ein riesengroßes Geschenk Gottes an uns", bekräftigte Pfarrer Romer. "Wir als St. Agatha-Gemeinde können uns rühmen und dankbar sein, dass wir mit der heiligen Agatha, unserer Kirchenpatronin, eine große Fürsprecherin im Himmel haben."

In den Fürbitten bat Calixta Klink um Wachstum in Glaube, Hoffnung und Liebe. Agatha-Brote verteilten Pfarrer Romer und Diakon i.R. Wilhelm Pöndl an die Gläubigen. Dies ist eine alte Tradition im deutschsprachigen Raum. Mit dem Agatha-Brot, das in Salzstetten gesegnet wurde, sind viele bäuerliche Bräuche verbunden. Auch Agatha-Zettel wurden an die Katholiken ausgegeben. Es ist ein Segensgebet zum Schutz vor Feuer und Brand und für das ganze Vaterland. Übrigens, das sonnige Wetter am Festtag der Heiligen (5. Februar) ist ein gutes Omen: "An St. Agathe Sonnenschein, bringt viel Korn und Wein."